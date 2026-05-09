РФ атакувала Україну ракетою та дронами: ППО знищила 34 БпЛА

Робота ППО.

Російські війська з 18:00 8 травня атакували Україну 43 ударними дронами та балістичною ракетою. Пуски здійснювались з чотирьох напрямків, є влучання на кількох локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 9 травня

У Повітряних сидах розповіли, що у ніч на 9 травня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерово.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результат роботи ППО.

Так, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 34 ворожі БпЛА різних типів на півдні, півночі та сході країни. Однак зафіксовано влучання ракети та дев'ять ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падінн уламків на двох локаціях.

