Головна Новини дня РФ атакувала Україну ракетою та дронами: ППО знищила 34 БпЛА

РФ атакувала Україну ракетою та дронами: ППО знищила 34 БпЛА

Дата публікації: 9 травня 2026 09:05
РФ атакувала Україну ракетою та дронами: ППО знищила 34 БпЛА
Робота ППО. Фото: УНІАН

Російські війська з 18:00 8 травня атакували Україну 43 ударними дронами та балістичною ракетою. Пуски здійснювались з чотирьох напрямків, є влучання на кількох локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 9 травня

У Повітряних сидах розповіли, що у ніч на 9 травня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерово.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Результат роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Так, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 34 ворожі БпЛА різних типів на півдні, півночі та сході країни. Однак зафіксовано влучання ракети та дев'ять ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падінн уламків на двох локаціях.

Як писали Новини.LIVE, Дональд Трамп оголосив триденне "перемирʼя" між Україною та Росією. Воно триватиме з 9 по 11 травня та передбачатиме припинення всіх бойових дій. Також відбудеться обмін 1000 полонених з кожної країни. 

Незадовго Володимир Зеленський підтвердив перемир'я та масштабний обмін полоненими. За словами глави держави, Червона площа у Москві для українців менш важлива, ніж життя українських полонених.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
