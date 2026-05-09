Головна Новини дня Росіяни вбили двох людей на Дніпропетровщині: є поранені

Дата публікації: 9 травня 2026 07:56
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками. Станом на 07:30 9 травня загинули двоє людей, а ще двоє — дістали поранень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.  

Обстріли Дніпропетровської області

Ганжа розповів, що росіяни атакували Марганецьку та Червоногригорівську громади на Нікопольщині. В результаті пошкоджена інфраструктура, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки.

За словами очільник ОВА, загинув 35-річний чоловік. А до лікарні у важкому стані доправили 39-річну жінку. Ще один чоловік віком 31 рік лікуватимется амбулаторно.

Крім того, росіяни вдарили по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Там пошкоджено підприємство та сільськогосподарська техніка. Там також загинула одна людина

Скриншот допису Олександра Ганжи

Як писали Новини.LIVE, опівночі 9 травня в Україні розпочалося триденне перемир'я із Росією. Режим припинення вогню діятиме включно до 11 травня. Також у цей період відбудеться обмін полоненими 1000 на 1000.

Зазначимо, Володимир Зеленський оголошував режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Однак російські війська продовжили обстріли. Тоді Україна зафіксувала понад 1820 порушень

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
