Россияне убили двух человек на Днепропетровщине: есть раненые

Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками. По состоянию на 07:30 9 мая погибли два человека, а еще двое — получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Обстрелы Днепропетровской области

Ганжа рассказал, что россияне атаковали Марганецкую и Червоногригорьевскую громады на Никопольщине. В результате повреждена инфраструктура, киоск, магазин, кафе и частные дома.

По словам главы ОВА, погиб 35-летний мужчина. А в больницу в тяжелом состоянии доставили 39-летнюю женщину. Еще один мужчина в возрасте 31 год лечится амбулаторно.

Кроме того, россияне ударили по Дубовиковской громаде на Синельниковщине. Там повреждено предприятие и сельскохозяйственная техника. Там также погиб один человек.

Читайте также:

Скриншот сообщения Александра Ганжи

Как писали Новини.LIVE, в полночь 9 мая в Украине началось трехдневное перемирие с Россией. Режим прекращения огня будет действовать включительно до 11 мая. Также в этот период состоится обмен пленными 1000 на 1000.

Отметим, Владимир Зеленский объявлял режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Однако российские войска продолжили обстрелы. Тогда Украина зафиксировала более 1820 нарушений.