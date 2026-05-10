Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: ранен 3-летний ребенок

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: ранен 3-летний ребенок

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 08:20
РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: ранен 3-летний ребенок
Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 10 мая атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района региона, в результате чего пострадал маленький ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области

На Никопольщине оккупанты нанесли удары по Никополю и Марганецкой громаде. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Также россияне атаковали Синельниковский район. Под вражеским обстрелом оказались Украинская и Богиновская громады. В результате ударов повреждена инфраструктура.

Во время атаки пострадала 3-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Читайте также:
Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, накануне российская армия нарушила объявленное перемирие и около 20 раз обстреляла Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. Сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.

Кроме того, 9 мая оккупанты нанесли удар дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате атаки погиб 67-летний водитель, еще два человека получили ранения.

Днепропетровская область обстрелы пострадавшие
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации