РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: ранен 3-летний ребенок

Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 10 мая атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района региона, в результате чего пострадал маленький ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки РФ по Днепропетровской области

На Никопольщине оккупанты нанесли удары по Никополю и Марганецкой громаде. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Также россияне атаковали Синельниковский район. Под вражеским обстрелом оказались Украинская и Богиновская громады. В результате ударов повреждена инфраструктура.

Во время атаки пострадала 3-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Читайте также:

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, накануне российская армия нарушила объявленное перемирие и около 20 раз обстреляла Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. Сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.

Кроме того, 9 мая оккупанты нанесли удар дроном по автомобилю в Запорожской области. В результате атаки погиб 67-летний водитель, еще два человека получили ранения.