Головна Новини дня РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: поранена 3-річна дитина

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: поранена 3-річна дитина

Дата публікації: 10 травня 2026 08:20
Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти10 травня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися два райони регіону, внаслідок чого постраждала маленька дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

На Нікопольщині окупанти завдали ударів по Нікополю та Марганецькій громаді. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Також росіяни атакували Синельниківський район. Під ворожим обстрілом опинилися Українська та Богинівська громади. Внаслідок ударів пошкоджена інфраструктура.

Під час атаки постраждала 3-річна дівчинка. Дитину госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, напереодні російська армія порушила оголошене перемир'я та близько 20 разів обстріляла Дніпропетровську область із артилерії та атакували безпілотниками. Повідомлялося про двох загиблих і двох постраждалих.

Крім того, 9 травня окупанти завдали удару дроном по автомобілю в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув 67-річний водій, ще двоє людей отримали поранення.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
