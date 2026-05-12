На Дніпропетровщині Росія атакувала залізничну інфраструктуру

Російські окупанти у вівторок, 12 травня, атакували обʼєкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранення уламками отримав машиніст. Йому надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

"Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", — розповів Кулеба.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Внаслідок влучань російських БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів оперативно відновлюється.

Кулеба зазначив, що залізничники продовжують виконувати свою роботу, підтримуючи стабільне сполучення.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпровську міську раду, 12 травня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого є пошкодження.

Крім того, 10 травня противник обстріляв Дніпропетровщину дронами. Під ударом опинилися два райони регіону. Відомо, що поранення отримала маленька дитина.

А 9 травня Росія атакувала дроном автомобіль у Запорізькій області. Ворог вбив 67-річного водія та поранив двох людей.