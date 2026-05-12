Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Дніпропетровщині Росія атакувала залізничну інфраструктуру

На Дніпропетровщині Росія атакувала залізничну інфраструктуру

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 09:58
На Дніпропетровщині Росія атакувала залізничну інфраструктуру
Наслідки російського обстрілу залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Російські окупанти у вівторок, 12 травня, атакували обʼєкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранення уламками отримав машиніст. Йому надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

"Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", — розповів Кулеба.

Удар Росії по Дніпропетровщині 12 травня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Внаслідок влучань російських БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів оперативно відновлюється. 

Кулеба зазначив, що залізничники продовжують виконувати свою роботу, підтримуючи стабільне сполучення.

Читайте також:
null
Допис Кулеби. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпровську міську раду, 12 травня російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого є пошкодження

Крім того, 10 травня противник обстріляв Дніпропетровщину дронами. Під ударом опинилися два райони регіону. Відомо, що поранення отримала маленька дитина.

А 9 травня Росія атакувала дроном автомобіль у Запорізькій області. Ворог вбив 67-річного водія та поранив двох людей.

війна Дніпропетровська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації