Нічний обстріл Дніпра: пошкоджено транспортну інфраструктуру

Рятівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Російські окупанти в ніч проти 12 травня відновили масовані атаки на Україну. Під удар дронів сьогодні потрапило місто Дніпро, і наразі вже зафіксовані перші наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Що відомо про обстріл Дніпра

Зазначимо, що згідно публікацій Повітряних сил ЗСУ у Telegram, росіяни цієї ночі і під ранок запускали цілі групи безпілотників в напрямку України. Деякі з них летіли на Дніпропетровську області. Також за даними кореспондента Новини.LIVE, приблизно о 05:12 у Дніпрі лунали вибухи.

Фіксація дронів Повітряними силами. Фото: скриншот

Трохи пізніше глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив факт атаки, зазначивши, що у місті є пошкодження та постраждала людина.

"Ворог атакував Дніпро. Дістала поранень одна людина. Сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", — написав він у Telegram.

Читайте також:

Пост глави Дніпропетровської ОВА по наслідки. Фото: скриншот

Перемир'я закінчилося

Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі закінчилося триденне перемир'я з РФ, яке тривало з 9 до 11 травня включно. Після цього по Україні знову поширилися тривоги, оскільки ворог запустив велику кількість безпілотників.

Зокрема, цієї ночі вперше після трьох днів перемир'я повітряну тривогу оголосили у Києві. Пізніше в столиці пролунали гучні вибухи та було чути роботу ППО.

Під ранок мер Києва Віталій Кличко поінформував, що уламки ворожого БпЛА впали на дах 16-поверхівки, що спричинило пожежу. Наразі вогонь вже ліквідували, обійшлося без постраждалих.