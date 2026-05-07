Головна Новини дня Обстріл Дніпра: пошкоджено будинки, авто та гаражі

Дата публікації: 7 травня 2026 16:31
Російський обстріл Дніпра 7 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у ніч проти 7 травня атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу є поранені та значні руйнування. Відомо, що ворожі дрони завдавали ударів по одному зі спальних районів міста.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук.

Близько третьої години ночі Росія атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, автомобілі та гаражі. Крім того, в багатоповерхівці спалахнула газова труба.

Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпрі внаслідок російського обстрілу 7 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Мешканці розповіли, що дуже перелякалися, а також чули гул дронів. За їхніми словами, це вже не перша атака на цей спальний район, але такі наслідки вперше.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Відомо, що внаслідок російського обстрілу поранення отримали 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

Наразі на місці ударів працюють комунальники, які розбирають завали.

"Тяжко пройшла ця ніч. За дітей дуже переживала. Тварини у нас теж в будинку, теж злякалися дуже. Як у фільмі жахів. У моїх дітей там взагалі все повилітало", — зазначила жінка.

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок трьох попередніх атак з 25 квітня по 6 травня.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 7 травня під час російського обстрілу Дніпра постраждали також інфраструктурні та культурні обʼєкти міста. Зокрема, руйнувань зазнав Дніпровський національний театр опери та балету. 

А 3 травня російські загарбники вдарили по житловому кварталу в Дніпрі. Ворог пошкодив гуртожиток. Внаслідок атаки загинула людина, ще 11 отримали поранення.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
