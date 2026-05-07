Обстріл Дніпра: пошкоджено будинки, авто та гаражі

Російський обстріл Дніпра 7 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у ніч проти 7 травня атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу є поранені та значні руйнування. Відомо, що ворожі дрони завдавали ударів по одному зі спальних районів міста.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук.

Російський обстріл Дніпра 7 травня

Близько третьої години ночі Росія атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, автомобілі та гаражі. Крім того, в багатоповерхівці спалахнула газова труба.

Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпрі внаслідок російського обстрілу 7 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Мешканці розповіли, що дуже перелякалися, а також чули гул дронів. За їхніми словами, це вже не перша атака на цей спальний район, але такі наслідки вперше.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Відомо, що внаслідок російського обстрілу поранення отримали 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

Наразі на місці ударів працюють комунальники, які розбирають завали.

"Тяжко пройшла ця ніч. За дітей дуже переживала. Тварини у нас теж в будинку, теж злякалися дуже. Як у фільмі жахів. У моїх дітей там взагалі все повилітало", — зазначила жінка.

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок трьох попередніх атак з 25 квітня по 6 травня.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 7 травня під час російського обстрілу Дніпра постраждали також інфраструктурні та культурні обʼєкти міста. Зокрема, руйнувань зазнав Дніпровський національний театр опери та балету.

А 3 травня російські загарбники вдарили по житловому кварталу в Дніпрі. Ворог пошкодив гуртожиток. Внаслідок атаки загинула людина, ще 11 отримали поранення.