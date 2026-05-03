Росіяни пошкодили гуртожиток в Дніпрі: фото
Російські війська 3 травня завдали удару по житловому кварталу в Дніпрі. Внаслідок атаки в місто пошкоджено гуртожиток. Також відомо, що є постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Обстріл Дніпра 3 травня
Оновлено 17:09. Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки РФ на Дніпро одна людина загинула. Ще 11 людей постраждали, з них шестеро — госпіталізовані.
"Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток. Люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють", — розповів Ганжа.
Відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє людей: 24-річний чоловік перебуває у стані середньої тяжкості, його госпіталізували. Водночас 37-річній жінці надали допомогу на місці.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє дітей отруїлися продуктами горіння.
Крім того, армія РФ атакували Сумську область. Під ворожим вогнем опинилися зерновоз та автомобіль поліції. Відомо, що одна людина загинула, а ще десятеро отримали поранення.