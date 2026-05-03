Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни пошкодили гуртожиток в Дніпрі: фото

Росіяни пошкодили гуртожиток в Дніпрі: фото

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 17:09
Росіяни пошкодили гуртожиток в Дніпрі: фото
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська 3 травня завдали удару по житловому кварталу в Дніпрі. Внаслідок атаки в місто пошкоджено гуртожиток. Також відомо, що є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Обстріл Дніпра 3 травня

Оновлено 17:09. Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки РФ на Дніпро одна людина загинула. Ще 11 людей постраждали, з них шестеро — госпіталізовані.

null
Скриншот допису Олександра Ганжи

"Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток. Люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють", — розповів Ганжа.

Атака на Дніпро 3 травня
Пошкоджений гуртожиток у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE
Удар по Дніпрі 3 травня
Наслідки обстрілу гуртожитку у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що внаслідок атаки постраждали двоє людей: 24-річний чоловік перебуває у стані середньої тяжкості, його госпіталізували. Водночас 37-річній жінці надали допомогу на місці. 

Читайте також:
Удар по гуртожитку в Дніпрі 3 травня
Пошкоджена автівка через обстріли. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Дніпрі 3 травня
Пошкоджений гуртожиток. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 3 травня
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
РФ пошкодила гуртожиток у Дніпрі 3 травня
Рятувальники на місці удару. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпра 3 травня
Наслідки удару по Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє дітей отруїлися продуктами горіння. 

Крім того, армія РФ атакували Сумську область. Під ворожим вогнем опинилися зерновоз та автомобіль поліції. Відомо, що одна людина загинула, а ще десятеро отримали поранення. 

Дніпро гуртожиток обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації