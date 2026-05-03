Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 3 травня, атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Зафіксовано влучання по багатоповерховому будинку. Наразі про поранених інформації немає.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Російський удар по багатоповерхівці в Кривому Розі 3 травня

"Влучання в багатоповерховий будинок", — зазначив Вілкул.

На місці російського обстрілу розпочато аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що зайнялася пожежа на шостому поверсі. Наразі інформація про поранених уточнюється.

Читайте також:

Дописи Вілкула та Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію та Сумську ОВА, російські окупанти масовано атакували громади Сумщини. Зокрема, внаслідок атаки знищено автомобіль поліції, а також зерновоз.

Крім того, сьогодні під російським вогнем опинилася Дніпропетровська область. Противник завдав удару поблизу АЗС. Внаслідок обстрілу постраждав автобус, який перевозив близько 40 дітей.

А у ніч проти 3 травня загарбники атакували Україну дронами та балістичною ракетою. Сили протиповітряної оборони знищили 249 безпілотників.