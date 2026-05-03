Росія атакувала Сумщину: під ударом зерновоз та авто поліції

Знищений автомобіль поліції у Сумській області. Фото: Нацполіція

Російські окупанти вкотре атакували Сумську область. Зокрема, під ударами опинилися зерновоз та автомобіль поліції. Крім того, відомо про одного загиблого та понад десять поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції та очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Російський обстріл Сумщини 3 травня

Протягом доби під російським вогнем перебувала 31 громада. Зокрема, у Краснопільській внаслідок детонації ворожого дрона загинув 45-річний чоловік. Там також пошкоджено шість приватних будинків.

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: Нацполіція

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримали жінки 39 та 69 років. Окупанти пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, а також сталася пожежа на обʼєкті інфраструктури.

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція

"Білопільська громада — внаслідок атаки ворожого дрона поранено 63-річну жінку; пошкоджено багатоквартирний і три приватні будинки, автомобіль, телевежу. Шосткинська громада — через вибух невідомого предмета поранено 71-річну жінку", — повідомили у поліції.

У Сумській громаді через атаку БпЛА поранені двоє хлопчиків 10 та 11 років. Ворог пошкодив десять будівель та 13 автомобілів.

Пожежа у будинку внаслідок російської атаки. Фото: Нацполіція

А внаслідок ракетного удару у Кролевецькій громаді поранення отримали шестеро людей. Там пошкоджено підприємства, близько десяти одиниць техніки, близько десяти приватних будинків і ЛЕП.

У Путивльській громаді внаслідок удару дрона по цивільному авто постраждала дворічна дитина, а також пошкоджено СТО, мийку та автомобіль.

Російський обстріл Сумщини. Фото: Нацполіція

"У низці інших громад області пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, заклади культури та освіти, транспортні засоби", — йдеться у повідомленні.

Атака на автомобіль поліції

Російський дрон атакував автомобіль поліції у Білопіллі, внаслідок чого двоє правоохоронців отримали тяжкі поранення. Транспортний засіб було знищено.

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: Нацполіція

"Поранених евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані", — зазначили в поліції.

Знищений автомобіль поліції. Фото: Нацполіція

Удар по зерновозу

Крім того, сьогодні зранку російський дрон атакував зерновоз у Глухівській громаді. Ворог поранив 46-річного водія, якого госпіталізували. Попередньо, стан постраждалого важкий.

Удар Росії по зерновозу у Сумській області. Фото: Сумська ОВА

"Росіяни вкотре демонструють, що їхня ціль — цивільні люди та інфраструктура", — зауважив Григоров.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 3 травня російські окупанти атакували Україну дронами та балістикою. Внаслідок атаки є влучання на декількох локаціях.

Крім того, сьогодні загарбники завдали удару біля АЗС у Дніпропетровській області. Зокрема, внаслідок обстрілу постраждав автобус, який перевозив дітей.