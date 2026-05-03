Росія атакувала Сумщину: під ударом зерновоз та авто поліції
Російські окупанти вкотре атакували Сумську область. Зокрема, під ударами опинилися зерновоз та автомобіль поліції. Крім того, відомо про одного загиблого та понад десять поранених.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції та очільника Сумської ОВА Олега Григорова.
Російський обстріл Сумщини 3 травня
Протягом доби під російським вогнем перебувала 31 громада. Зокрема, у Краснопільській внаслідок детонації ворожого дрона загинув 45-річний чоловік. Там також пошкоджено шість приватних будинків.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримали жінки 39 та 69 років. Окупанти пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, а також сталася пожежа на обʼєкті інфраструктури.
"Білопільська громада — внаслідок атаки ворожого дрона поранено 63-річну жінку; пошкоджено багатоквартирний і три приватні будинки, автомобіль, телевежу. Шосткинська громада — через вибух невідомого предмета поранено 71-річну жінку", — повідомили у поліції.
У Сумській громаді через атаку БпЛА поранені двоє хлопчиків 10 та 11 років. Ворог пошкодив десять будівель та 13 автомобілів.
А внаслідок ракетного удару у Кролевецькій громаді поранення отримали шестеро людей. Там пошкоджено підприємства, близько десяти одиниць техніки, близько десяти приватних будинків і ЛЕП.
У Путивльській громаді внаслідок удару дрона по цивільному авто постраждала дворічна дитина, а також пошкоджено СТО, мийку та автомобіль.
"У низці інших громад області пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, заклади культури та освіти, транспортні засоби", — йдеться у повідомленні.
Атака на автомобіль поліції
Російський дрон атакував автомобіль поліції у Білопіллі, внаслідок чого двоє правоохоронців отримали тяжкі поранення. Транспортний засіб було знищено.
"Поранених евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані", — зазначили в поліції.
Удар по зерновозу
Крім того, сьогодні зранку російський дрон атакував зерновоз у Глухівській громаді. Ворог поранив 46-річного водія, якого госпіталізували. Попередньо, стан постраждалого важкий.
"Росіяни вкотре демонструють, що їхня ціль — цивільні люди та інфраструктура", — зауважив Григоров.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 3 травня російські окупанти атакували Україну дронами та балістикою. Внаслідок атаки є влучання на декількох локаціях.
Крім того, сьогодні загарбники завдали удару біля АЗС у Дніпропетровській області. Зокрема, внаслідок обстрілу постраждав автобус, який перевозив дітей.