Главная Новости дня Россия атаковала Сумскую область: под ударом зерновоз и авто полиции

Россия атаковала Сумскую область: под ударом зерновоз и авто полиции

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 13:41
Россия атаковала Сумскую область: под ударом зерновоз и авто полиции
Уничтоженный автомобиль полиции в Сумской области. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область. В частности, под ударами оказались зерновоз и автомобиль полиции. Кроме того, известно об одном погибшем и более десяти раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Нацполиции и главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Российский обстрел Сумщины 3 мая

В течение суток под российским огнем находилась 31 громада. В частности, в Краснопольской в результате детонации вражеского дрона погиб 45-летний мужчина. Там также повреждены шесть частных домов.

Російський обстріл Сумщини 3 травня
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела ранения получили женщины 39 и 69 лет. Оккупанты повредили многоквартирный и частный дома, а также произошел пожар на объекте инфраструктуры.

Атака Росії на Сумщину
Поврежденный дом в результате обстрела. Фото: Нацполиция

"Белопольская громада — в результате атаки вражеского дрона ранена 63-летняя женщина; повреждены многоквартирный и три частных дома, автомобиль, телебашня. Шосткинская громада — из-за взрыва неизвестного предмета ранена 71-летняя женщина", — сообщили в полиции.

В Сумской громаде из-за атаки БпЛА ранены двое мальчиков 10 и 11 лет. Враг повредил десять зданий и 13 автомобилей.

Удар Росії по Сумській області
Пожар в доме в результате российской атаки. Фото: Нацполиция

А в результате ракетного удара в Кролевецкой общине ранения получили шесть человек. Там повреждены предприятия, около десяти единиц техники, около десяти частных домов и ЛЭП.

В Путивльской громаде в результате удара дрона по гражданскому авто пострадал двухлетний ребенок, а также повреждены СТО, мойка и автомобиль.

Обстріл Сумської області
Российский обстрел Сумщины. Фото: Нацполиция

"В ряде других громад области повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, учреждения культуры и образования, транспортные средства", — говорится в сообщении.

Атака на автомобиль полиции

Российский дрон атаковал автомобиль полиции в Белополье, в результате чего двое правоохранителей получили тяжелые ранения. Транспортное средство было уничтожено.

Обстріл Білопілля 3 травня
Пожар в результате российского обстрела. Фото: Нацполиция

"Раненых эвакуировали и передали медикам, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", — отметили в полиции.

Російський обстріл Сумської області
Уничтожен автомобиль полиции. Фото: Нацполиция

Удар по зерновозу

Кроме того, сегодня утром российский дрон атаковал зерновоз в Глуховской общине. Враг ранил 46-летнего водителя, которого госпитализировали. Предварительно, состояние пострадавшего тяжелое.

Російський обстріл Сумської області 3 травня
Удар России по зерновозу в Сумской области. Фото: Сумская ОВА

"Россияне в очередной раз демонстрируют, что их цель — гражданские люди и инфраструктура", — отметил Григоров.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот
Пост Григорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 3 мая российские оккупанты атаковали Украину дронами и баллистикой. В результате атаки есть попадания на нескольких локациях.

Кроме того, сегодня захватчики нанесли удар возле АЗС в Днепропетровской области. В частности, в результате обстрела пострадал автобус, который перевозил детей.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
