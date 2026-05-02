Как Ровне и Тернополь оправляются от вчерашней атаки РФ

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 1 мая атаковали западные регионы ударными дронами. В частности, под ударами оказались Ровне и Тернополь. Сейчас в городах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую ОВА, Тернопольскую ОВА и полицию Тернопольщины.

Ликвидация последствий обстрела Ровно

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отметил, что утром посетил дом в Ровно, который пострадал в результате российской атаки. Сейчас там продолжается ликвидация последствий. Известно, что здание получило серьезные повреждения.

Поврежденная комната в доме, который пострадал в результате российского обстрела 1 мая в Ровно. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Последствия российского обстрела Ровно 1 мая. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

"Этот вопрос обсудил с руководством областного центра. Договорились, совместными усилиями присоединиться к восстановлению дома. Мы не имеем права оставить наедине с бедой земляков, которые стали жертвой вражеской агрессии", — подчеркнул Коваль.

Удар России по Ровно 1 мая. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Кроме того, ликвидация последствий российской атаки продолжается в Дубно Ровенской области. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением электричества и других коммуникаций, а также установкой выбитых стекол в жилых домах.

Выбитые окна в доме в Дубно. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Последствия российского обстрела Ровенской области. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

"Ожидаем, что до конца дня окна будут застеклены. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", — добавил Коваль.

Энергетики ликвидируют последствия российской атаки. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Как Тернополь оправляется от российской атаки

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух отметил, что в результате российской атаки за медицинской помощью обратилось 12 человек. В частности, семь человек госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

"Состояние всех госпитализированных — средней тяжести, стабильное. Амбулаторная медицинская помощь оказана пяти лицам. Ситуация находится под контролем, оказание медицинской помощи осуществляется в полном объеме", — сообщил Пастух.

А в патрульной полиции Тернопольщины показали, как помогали гражданам под российскими прилетами.

"Полицейские и спасатели оставались рядом с горожанами: эвакуировали людей в безопасные места, оказывали домедицинскую помощь, доставляли пострадавших в медицинские учреждения и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала, 1 мая российские оккупанты атаковали город дронами. В результате ударов ранения получили несколько человек. Кроме того, фиксировались проблемы со светом.

Также под ударами российских дронов оказалась Ровенская область. Противник повредил два жилых дома. Также пострадали люди.