Как Ровне и Тернополь оправляются от вчерашней атаки РФ

Как Ровно и Тернополь оправляются от вчерашней атаки РФ
Российские оккупанты 1 мая атаковали западные регионы ударными дронами. В частности, под ударами оказались Ровне и Тернополь. Сейчас в городах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую ОВА, Тернопольскую ОВА и полицию Тернопольщины.
Ликвидация последствий обстрела Ровно
Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отметил, что утром посетил дом в Ровно, который пострадал в результате российской атаки. Сейчас там продолжается ликвидация последствий. Известно, что здание получило серьезные повреждения.
"Этот вопрос обсудил с руководством областного центра. Договорились, совместными усилиями присоединиться к восстановлению дома. Мы не имеем права оставить наедине с бедой земляков, которые стали жертвой вражеской агрессии", — подчеркнул Коваль.
Кроме того, ликвидация последствий российской атаки продолжается в Дубно Ровенской области. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением электричества и других коммуникаций, а также установкой выбитых стекол в жилых домах.
"Ожидаем, что до конца дня окна будут застеклены. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", — добавил Коваль.
Как Тернополь оправляется от российской атаки
Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух отметил, что в результате российской атаки за медицинской помощью обратилось 12 человек. В частности, семь человек госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении.
"Состояние всех госпитализированных — средней тяжести, стабильное. Амбулаторная медицинская помощь оказана пяти лицам. Ситуация находится под контролем, оказание медицинской помощи осуществляется в полном объеме", — сообщил Пастух.
А в патрульной полиции Тернопольщины показали, как помогали гражданам под российскими прилетами.
"Полицейские и спасатели оставались рядом с горожанами: эвакуировали людей в безопасные места, оказывали домедицинскую помощь, доставляли пострадавших в медицинские учреждения и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала, 1 мая российские оккупанты атаковали город дронами. В результате ударов ранения получили несколько человек. Кроме того, фиксировались проблемы со светом.
Также под ударами российских дронов оказалась Ровенская область. Противник повредил два жилых дома. Также пострадали люди.