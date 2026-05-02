Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как Ровно и Тернополь оправляются от вчерашней атаки РФ

Как Ровно и Тернополь оправляются от вчерашней атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 15:59
Как Ровне и Тернополь оправляются от вчерашней атаки РФ
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 1 мая атаковали западные регионы ударными дронами. В частности, под ударами оказались Ровне и Тернополь. Сейчас в городах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую ОВА, Тернопольскую ОВА и полицию Тернопольщины.

Ликвидация последствий обстрела Ровно

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль отметил, что утром посетил дом в Ровно, который пострадал в результате российской атаки. Сейчас там продолжается ликвидация последствий. Известно, что здание получило серьезные повреждения.

Російський обстріл Рівного 1 травня
Поврежденная комната в доме, который пострадал в результате российского обстрела 1 мая в Ровно. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv
Наслідки російського обстрілу Рівного 1 травня
Последствия российского обстрела Ровно 1 мая. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

"Этот вопрос обсудил с руководством областного центра. Договорились, совместными усилиями присоединиться к восстановлению дома. Мы не имеем права оставить наедине с бедой земляков, которые стали жертвой вражеской агрессии", — подчеркнул Коваль.

Дронова атака Росії на Рівне 1 травня
Удар России по Ровно 1 мая. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Кроме того, ликвидация последствий российской атаки продолжается в Дубно Ровенской области. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением электричества и других коммуникаций, а также установкой выбитых стекол в жилых домах.

Наслідки російського обстрілу Дубно 1 травня
Выбитые окна в доме в Дубно. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv
Атака Росії на Дубно 1 травня
Последствия российского обстрела Ровенской области. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

"Ожидаем, что до конца дня окна будут застеклены. Со всеми службами нахожусь на постоянной связи", — добавил Коваль.

Обстріл Рівненщини 1 травня
Энергетики ликвидируют последствия российской атаки. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Как Тернополь оправляется от российской атаки

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух отметил, что в результате российской атаки за медицинской помощью обратилось 12 человек. В частности, семь человек госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении.

Наслідки російського обстрілу Тернополя 1 травня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Тернополя 1 травня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

"Состояние всех госпитализированных — средней тяжести, стабильное. Амбулаторная медицинская помощь оказана пяти лицам. Ситуация находится под контролем, оказание медицинской помощи осуществляется в полном объеме", — сообщил Пастух.

А в патрульной полиции Тернопольщины показали, как помогали гражданам под российскими прилетами.

"Полицейские и спасатели оставались рядом с горожанами: эвакуировали людей в безопасные места, оказывали домедицинскую помощь, доставляли пострадавших в медицинские учреждения и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала, 1 мая российские оккупанты атаковали город дронами. В результате ударов ранения получили несколько человек. Кроме того, фиксировались проблемы со светом.

Также под ударами российских дронов оказалась Ровенская область. Противник повредил два жилых дома. Также пострадали люди.

Ровно Тернополь обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации