Як Рівне і Тернопіль оговтуються від вчорашньої атаки РФ

Дата публікації: 2 травня 2026 15:59
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

Російські окупанти 1 травня атакували західні регіони ударними дронами. Зокрема, під ударами опинилися Рівне та Тернопіль. Наразі у містах тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Рівненську ОВА, Тернопільську ОВА та поліцію Тернопільщини.

Ліквідація наслідків обстрілу Рівного

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що зранку відвідав будинок у Рівному, який постраждав внаслідок російської атаки. Наразі там триває ліквідація наслідків. Відомо, що будівля зазнала серйозних ушкоджень.

Російський обстріл Рівного 1 травня
Пошкоджена кімната в будинку, який постраждав внаслідок російського обстрілу 1 травня у Рівному. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv
Наслідки російського обстрілу Рівного 1 травня
Наслідки російського обстрілу Рівного 1 травня. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

"Це питання обговорив з керівництвом обласного центру.  Домовилися, спільними зусиллями долучитися до відновлення будинку. Ми не маємо права залишити на самоті з бідою земляків, які стали жертвою ворожої агресії", — наголосив Коваль.

Дронова атака Росії на Рівне 1 травня
Удар Росії по Рівному 1 травня. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Крім того, ліквідація наслідків російської атаки триває у Дубно Рівненської області. Наразі комунальники працюють над відновленням електрики та інших комунікацій, а також встановленням вибитих шибок у житлових будинках.

Читайте також:
Наслідки російського обстрілу Дубно 1 травня
Вибиті вікна у будинку в Дубно. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv
Атака Росії на Дубно 1 травня
Наслідки російського обстрілу Рівненщини. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

"Очікуємо, що до кінця дня вікна будуть засклені. З усіма службами перебуваю на постійному звʼязку", — додав Коваль.

Обстріл Рівненщини 1 травня
Енергетики ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Як Тернопіль оговтується від російської атаки

Очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух зазначив, що внаслідок російської атаки за медичною допомогою звернулося 12 осіб. Зокрема, сім осіб госпіталізовано. Наразі постраждалі перебувають на стаціонарному лікуванні.

Наслідки російського обстрілу Тернополя 1 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС
Російський обстріл Тернополя 1 травня
Рятувальники. Фото: ДСНС

"Стан усіх госпіталізованих — середньої важкості, стабільний. Амбулаторну медичну допомогу надано пʼятьом особам. Ситуація перебуває під контролем, надання медичної допомоги здійснюється в повному обсязі", — повідомив Пастух.

А в патрульній поліції Тернопільщини показали, як допомагали громадян під російськими прильотами.

"Поліцейські та рятувальники залишалися поруч із містянами: евакуйовували людей у безпечні місця, надавали домедичну допомогу, доправляли постраждалих до медичних закладів та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала, 1 травня російські окупанти атакували місто дронами. Внаслідок ударів поранення отримали декілька людей. Крім того, фіксувалися проблеми зі світлом.

Також під ударами російських дронів опинилася Рівненська область. Противник пошкодив два житлові будинки. Також постраждали люди.

Рівне Тернопіль обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
