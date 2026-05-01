В результате обстрела часть Тернополя осталась без света в результате обстрела

Срочная новость

Российские оккупанты в пятницу, 1 мая, атаковали Тернополь ударными дронами. В результате обстрела часть города осталась без света.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Тернополя

Сейчас без света в Тернополе часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный.

Надал пообещал сообщить дополнительную информацию позже.

Сообщение Надала. Фото: скриншот

Новость дополняется...