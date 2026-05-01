Россия атакует запад Украины: взрывы в Тернополе и Винницкой области

Российские оккупанты в пятницу, 1 мая, атакуют запад Украины ударными дронами. В частности, взрывы раздаются в Тернополе и в Винницкой области. В регионах работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

В Воздушных силах ВСУ предупреждают о движении ударных дронов в направлении Тернополя, Хмельницкой и Житомирской областей. Кроме того, есть беспилотники курсом на Одессу.

"Тернополь, Житомир - оставайтесь в укрытиях. Новые дроны в направлении городов",- говорится в сообщении.

По информации мониторингового Telegram-канала, около 30 дронов продолжат движение в направлении Тернополя, а также десять в Житомир.

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 1 мая 13:30.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОВА, российские оккупанты продолжают террор мирного населения и экстерных служб в Херсонской области. В частности, дрон убил 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

А в течение суток захватчики атаковали пограничные громады Сумской области. Враг ранил 12 человек. Кроме того, зафиксировано разрушение жилой и гражданской инфраструктуры.