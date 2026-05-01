Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атакует запад Украины: взрывы в Тернополе и Винницкой области

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 13:26
Российский дрон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российские оккупанты в пятницу, 1 мая, атакуют запад Украины ударными дронами. В частности, взрывы раздаются в Тернополе и в Винницкой области. В регионах работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 1 мая

В Воздушных силах ВСУ предупреждают о движении ударных дронов в направлении Тернополя, Хмельницкой и Житомирской областей. Кроме того, есть беспилотники курсом на Одессу.

Движение дронов. Фото: t.me/tryvoga_chomu

"Тернополь, Житомир - оставайтесь в укрытиях. Новые дроны в направлении городов",- говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По информации мониторингового Telegram-канала, около 30 дронов продолжат движение в направлении Тернополя, а также десять в Житомир.

Сообщение мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 1 травня
Карта воздушных тревог по состоянию на 1 мая 13:30. Фото: alerts.in.ua

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОВА, российские оккупанты продолжают террор мирного населения и экстерных служб в Херсонской области. В частности, дрон убил 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

А в течение суток захватчики атаковали пограничные громады Сумской области. Враг ранил 12 человек. Кроме того, зафиксировано разрушение жилой и гражданской инфраструктуры.

война взрыв обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации