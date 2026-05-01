Дрон РФ убил велосипедиста в Херсоне: детали утренней атаки

Пожар в Херсоне в результате атаки. Фото: ГСЧС Херсон

Российские военные продолжают массированный террор мирного населения и экстренных служб на Херсонщине. Утром вражеский беспилотник смертельно травмировал 65-летнего мужчину, который ехал на велосипеде, а ночью оккупанты целенаправленно охотились дронами на пожарных, которые пытались потушить горящий склад почтового отделения.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Новини.LIVE.

Россияне охотятся на гражданских FPV-дронами на Херсонщине

Также из-за прямого попадания российского дрона вспыхнул склад почтового отделения. На место сразу прибыла бригада пожарных, однако безопасно работать им не дали. Российские военные начали раз за разом сбрасывать взрывчатку с БПЛА непосредственно по личному составу ГСЧС. К счастью, работники успели вовремя спрятаться в безопасное укрытие и не пострадали, а огонь в конце концов полностью ликвидировали.

Последствия удара РФ по отделению почты в Херсоне. Фото: ГСЧС Херсонщины

Всего за минувшие сутки россияне убили одного человека и ранили еще восемь мирных жителей. Оккупанты активно применяли артиллерию, боевую авиацию и дроны-камикадзе. Под огнем оказались объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы. Серьезным разрушениям подверглись 15 частных домов и шесть многоэтажек. Кроме того, разбито административное здание, почтовое отделение и транспорт — пассажирский автобус и частные легковушки.

Спасатель ГСЧС деблокирует помещение. Фото: ГСЧС Херсонщины

Кроме того, вражеские войска били по самому областному центру и еще 30 населенным пунктам. От ежедневных обстрелов страдали Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Кизомыс, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Станислав, Софиевка и Берислав. Также российские снаряды падали в Змиевке, Новой Кубани, Волшебном, Большой Александровке, Трифоновке, Гавриловке, Золотой Балке, Тягинке, Львовом, Одрадокаменке, Осокоровке, Миловом, Новокаирах, Саблуковке и Веселом.

Из-за высокой ежедневной опасности для жизни местные власти в очередной раз призывают жителей переехать в более спокойные регионы. Люди, которые решили эвакуироваться, могут обратиться за помощью в областной контакт-центр. Для организации выезда и консультаций работают телефонные номера 0800 101 102 и 0800 330 951.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что власти защищают Херсон от налета вражеских дронов. В апреле народный депутат Сергей Козырь заявил, что сетками от дронов затянули более 90% города. Но он добавил, что гарантированной защиты нет, поэтому призвал жителей задуматься о переезде в более спокойные регионы.

Между тем депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире День.LIVE сообщал, что несмотря на обстрелы и сложную ситуацию Херсонскую ТЭЦ готовят к зиме. Она существенно пострадала от атак России.