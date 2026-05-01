Головна Новини дня Дрон РФ вбив велосипедиста у Херсоні: деталі ранкової атаки

Дата публікації: 1 травня 2026 10:21
Пожежа в Херсоні внаслідок атаки. Фото: ДСНС Херсон

Російські військові продовжують масований терор мирного населення та екстрених служб на Херсонщині. Зранку ворожий безпілотник смертельно травмував 65-річного чоловіка, який їхав на велосипеді, а вночі окупанти цілеспрямовано полювали дронами на пожежників, які намагалися загасити палаючий склад поштового відділення.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає Новини.LIVE.

Росіянри полюють на цивільних FPV-дронами на Херсонщині

Також через пряме влучання російського дрона спалахнув склад поштового відділення. На місце одразу прибула бригада пожежників, однак безпечно працювати їм не дали. Російські військові почали раз за разом скидати вибухівку з БпЛА безпосередньо по особовому складу ДСНС. На щастя, працівники встигли вчасно сховатися в безпечне укриття і не постраждали, а вогонь зрештою повністю ліквідували.

Склад пошти Херсон
Наслідки удару РФ по відділенню пошти в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини

Загалом за минулу добу росіяни вбили одну людину і поранили ще вісьмох мирних жителів. Окупанти активно застосовували артилерію, бойову авіацію та дрони-камікадзе. Під вогнем опинилися об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Серйозних руйнувань зазнали 15 приватних осель та шість багатоповерхівок. Крім того, розбито адміністративну будівлю, поштове відділення і транспорт — пасажирський автобус та приватні легковики.

наслідки атак Росії на Херсонську область фото
Рятувальник ДСНС деблоковує приміщення. Фото: ДСНС Херсонщини

Окрім того, ворожі війська били по самому обласному центру та ще 30 населених пунктах. Від щоденних обстрілів потерпали Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка та Берислав. Також російські снаряди падали у Зміївці, Новій Кубані, Чарівному, Великій Олександрівці, Трифонівці, Гаврилівці, Золотій Балці, Тягинці, Львовому, Одрадокам'янці, Осокорівці, Миловому, Новокаїрах, Саблуківці й Веселому.

Читайте також:

Через високу щоденну небезпеку для життя місцева влада вкотре закликає мешканців переїхати до більш спокійних регіонів. Люди, які вирішили евакуюватися, можуть звернутися по допомогу до обласного контакт-центру. Для організації виїзду та консультацій працюють телефонні номери 0800 101 102 та 0800 330 951.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що влада захищає Херсон від нальоту ворожих дронів. У квітні народний депутат Сергій Козир заявив, що сітками від дронів затягнули понад 90% міста. Але він додав, що гарантованого захисту немає, тому закликав мешканців замислитися про переїзд у більш спокійні регіони.

Тим часом депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі День.LIVE повідомляв, що попри обстріли та складну ситуацію Херсонську ТЕЦ готують до зими. Вона суттєво постраждала від атак Росії. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
