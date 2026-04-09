Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Центр Херсону на 90% затягнули антидроновими сітками

Центр Херсону на 90% затягнули антидроновими сітками

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 10:32
Встановлення сіток над дорогою. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Вуличні бетонні модулі виявилися безсилими перед маневреними російськими безпілотниками, тому влада перекрила центральні дороги та вулиці Херсону захисними сітками. Народний депутат Сергій Козир констатує, що стовідсотково захистити цивільних від повітряних атак неможливо, тому радить людям замислитися про переїзд у більш спокійні регіони.

Про це Сергій Козир заявив ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Херсон на 90% затягнули сітками, але це не вихід з ситуації

Наявність фізичних перешкод для дронів дещо покращила логістику для пішоходів та транспорту, однак сусідні квартали залишаються абсолютно відкритими для ударів.

"Давайте так, 90% центральних вулиць, вони в принципі затягнуті, тобто можна переміщуватись більш-менш, спокійно точно ні, але можна переміщуватися. Зрозуміло, що там поряд вулиці, точно вони не затягнуті", — пояснив Сергій Козир.

Херсонці постійно звертаються з проханнями посилити оборону міста та створити над ним своєрідний безпековий "купол". Парламентар визнає, що наявні в місті мобільні укриття проблему не вирішують. Він зазначив, що російські безпілотники швидкі, як комахи від яких неможливо сховатися.

"Мобільні укриття вони є, і повірте мені, від маленьких дронів дуже важко сховатися в мобільному укритті, розумієте, це як муха, яка зараз обернувся, вона поряд з тобою. Тому тут в принципі люди, що наголошують, дайте захист, дайте захист, створіть купол, щоб вони могли там безпечно пересуватися. Зрозуміло, що це на 100% зробити не можна, тому надалі потрібно думати в тому числі по безпековим заходам, або переїжджати більш глиб в тил, або виїжджати на більш тилову область і там десь розміщуватися", — заявив політик.

Раніше Новини.LIVE висвітлювали російські удари по Херсону. Росіяни часто цілеспрямовано б'ють по цивільним закладам та мирних мешканцях.

Так нещодавно вони завдали дроном удару по звичайній маршрутці, яка перевозила цивільних. Внаслідок удару є загиблі, важкопоранені. 

Херсон дрони захист
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації