Центр Херсона на 90% затянули антидронными сетками

Установка сеток над дорогой. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Уличные бетонные модули оказались бессильными перед маневренными российскими беспилотниками, поэтому власти перекрыли центральные дороги и улицы Херсона защитными сетками. Народный депутат Сергей Козырь констатирует, что стопроцентно защитить гражданских от воздушных атак невозможно, поэтому советует людям задуматься о переезде в более спокойные регионы.

Об этом Сергей Козырь заявил эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

Херсон на 90% затянули сетками, но это не выход из ситуации

Наличие физических препятствий для дронов несколько улучшило логистику для пешеходов и транспорта, однако соседние кварталы остаются абсолютно открытыми для ударов.

"Давайте так, 90% центральных улиц, они в принципе затянуты, то есть можно перемещаться более-менее, спокойно точно нет, но можно перемещаться. Понятно, что там рядом улицы, точно они не затянуты",- пояснил Сергей Козырь.

Херсонцы постоянно обращаются с просьбами усилить оборону города и создать над ним своеобразный безопасностный "купол". Парламентарий признает, что имеющиеся в городе мобильные укрытия проблему не решают. Он отметил, что российские беспилотники быстрые, как насекомые от которых невозможно спрятаться.

Читайте также:

"Мобильные укрытия они есть, и поверьте мне, от маленьких дронов очень трудно спрятаться в мобильном укрытии, понимаете, это как муха, которая сейчас обернулся, она рядом с тобой. Поэтому здесь в принципе люди, которые отмечают, дайте защиту, дайте защиту, создайте купол, чтобы они могли там безопасно передвигаться. Понятно, что это на 100% сделать нельзя, поэтому в дальнейшем нужно думать в том числе по мерам безопасности, или переезжать более глубже в тыл, или выезжать на более тыловую область и там где-то размещаться", — заявил политик.

Ранее Новини.LIVE освещали российские удары по Херсону. Россияне часто целенаправленно бьют по гражданским заведениям и мирным жителям.

Так недавно они нанесли дроном удар по обычной маршрутке, которая перевозила гражданских. В результате удара есть погибшие, тяжелораненые.