Головна Новини дня Попри обстріли: Херсонську ТЕЦ готують до запуску взимку

Попри обстріли: Херсонську ТЕЦ готують до запуску взимку

Дата публікації: 14 квітня 2026 08:26
Херсонська ТЕЦ. Фото: АТ "Херсонська ТЕЦ"

Херсонську ТЕЦ готують до роботи в зимовий період навіть в умовах постійних обстрілів. Основна мета — забезпечити станцію автономним водопостачанням для стабільного запуску. Попри небезпеку з боку Росії, підготовчі роботи тривають. 

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі День.LIVE.

Херсонську ТЕЦ планують запустити попри атаки РФ

Сергій Хлань зазначив, що у Херсоні триває підготовка теплоелектроцентралі до опалювального сезону з урахуванням безпекових ризиків. Мовиться про створення умов, які дозволять запустити об’єкт навіть у складній ситуації на тлі постійних атак РФ.

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради, ключовим рішенням має стати впровадження незалежного водопостачання для станції.

За його словами, це дозволить забезпечити стабільну роботу ТЕЦ та підтримати життєдіяльність міста:

"Буде намагання запустити ТЕЦ і зробити автономне забезпечення водою, щоб можна було забезпечувати місто теплом і електрикою... Наскільки це правильно, це ж не нам судити, я думаю, що треба фахівцям розраховувати, але треба розуміти, що ТЕЦ знаходиться в зоні артилерійських ударів".

За інформацією депутата, фінансування та реалізацію проєкту здійснює "Нафтогаз України". Компанія відповідає за розподіл коштів і визначення технічних рішень у межах підготовки до зими.

Водночас об’єкт залишається під постійною загрозою через обстріли. Херсонська ТЕЦ уже неодноразово зазнавала пошкоджень і перебуває в зоні досяжності артилерії та авіаударів, однак роботи з підготовки не зупиняються.

Новини.LIVE інформували, що центральну частину Херсона вже приблизно на 90% накрили антидроновими сітками, щоб захиститися від атак безпілотників. Таке рішення ухвалили після того, як бетонні укриття виявилися неефективними проти дронів, хоча захист залишається неповним. Водночас сусідні райони досі відкриті для ударів, а повністю убезпечити цивільних, за словами експертів, наразі неможливо.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 7 квітня російські війська обстріляли Херсон, завдавши ударів по Корабельному району міста. Вогонь по житловій забудові тривав майже пів години, починаючи приблизно з 10:50. Внаслідок атаки загинули троє літніх людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
