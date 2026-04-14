Несмотря на обстрелы: Херсонскую ТЭЦ готовят к запуску зимой

Херсонская ТЭЦ. Фото: АО "Херсонская ТЭЦ"

Херсонскую ТЭЦ готовят к работе в зимний период даже в условиях постоянных обстрелов. Основная цель — обеспечить станцию автономным водоснабжением для стабильного запуска. Несмотря на опасность со стороны России, подготовительные работы продолжаются.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире День.LIVE.

Херсонскую ТЭЦ планируют запустить несмотря на атаки РФ

Сергей Хлань отметил, что в Херсоне продолжается подготовка теплоэлектроцентрали к отопительному сезону с учетом рисков безопасности. Речь идет о создании условий, которые позволят запустить объект даже в сложной ситуации на фоне постоянных атак РФ.

Как сообщил депутат Херсонского областного совета, ключевым решением должно стать внедрение независимого водоснабжения для станции.

По его словам, это позволит обеспечить стабильную работу ТЭЦ и поддержать жизнедеятельность города:

"Будет попытка запустить ТЭЦ и сделать автономное обеспечение водой, чтобы можно было обеспечивать город теплом и электричеством... Насколько это правильно, это же не нам судить, я думаю, что надо специалистам рассчитывать, но надо понимать, что ТЭЦ находится в зоне артиллерийских ударов".

По информации депутата, финансирование и реализацию проекта осуществляет "Нафтогаз Украины". Компания отвечает за распределение средств и определение технических решений в рамках подготовки к зиме.

В то же время объект остается под постоянной угрозой из-за обстрелов. Херсонская ТЭЦ уже неоднократно подвергалась повреждениям и находится в зоне досягаемости артиллерии и авиаударов, однако работы по подготовке не останавливаются.

Новини.LIVE информировали, что центральную часть Херсона уже примерно на 90% накрыли антидроновими сетками, чтобы защититься от атак беспилотников. Такое решение приняли после того, как бетонные укрытия оказались неэффективными против дронов, хотя защита остается неполной. В то же время соседние районы до сих пор открыты для ударов, а полностью обезопасить гражданских, по словам экспертов, пока невозможно.

Также Новини.LIVE сообщали, что 7 апреля российские войска обстреляли Херсон, нанеся удары по Корабельному району города. Огонь по жилой застройке продолжался почти полчаса, начиная примерно с 10:50. В результате атаки погибли трое пожилых людей, еще пятеро получили ранения.