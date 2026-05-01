РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Сумщине: 12 человек ранены

РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Сумщине: 12 человек ранены

Дата публикации 1 мая 2026 08:59
Спасатель во время тушения пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в течение суток осуществили серию атак по приграничным громадам Сумской области. В результате обстрелов ранены 12 мирных жителей, зафиксированы значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Новини.LIVE.

РФ атаковала Сумскую область минометами и дронами

Оккупанты применяли ударные беспилотники, минометы и другие виды вооружения. В Сумской громаде в результате обстрела повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры, в том числе газопровод.

В Шосткинской громаде зафиксированы масштабные разрушения жилья, хозяйственных построек, транспорта, а также объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

Больше всего пострадала Середино-Будская громада, где в результате нескольких атак ранены восемь гражданских. В частности, 39-летняя женщина и 67-летний мужчина травмировались после попадания дрона в автобус. Еще трое мужчин получили ранения из-за удара по мотоциклу, а другие пострадали в результате минометного обстрела.

Читайте также:
Російська армія атакувала автобус з цивільними на Сумщині
Поврежденный автобус после удара. Фото: Нацполиция

В Глуховской общине из-за атаки беспилотника ранен 51-летний мужчина. В Ахтырском районе, в Великописаревской громаде, в результате удара дрона по гражданскому автомобилю травмирован 61-летний мужчина.

Также в Конотопском районе зафиксировано двое пострадавших: в Путивльской громаде ранения получил 54-летний мужчина, а в Новослободской — 68-летний местный житель.

На местах атак работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательства военных преступлений России.

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ массированно атаковали Запорожскую область, осуществив за сутки 864 обстрела. В результате вражеского огня повреждены десятки объектов инфраструктуры, а в Запорожском районе ранения получила 49-летняя женщина.

Также накануне оккупанты нанесли удар по транспортной и жилой инфраструктуре в Днепре. В результате удара один человек погиб и еще 15 человек получили ранения.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
