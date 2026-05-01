Россия более 800 раз атаковала Запорожье за сутки: есть жертвы

Пожар в частном доме из-за обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья

Вооруженные силы России выпустили по Запорожскому региону сотни FPV-дронов и снарядов, в целом осуществив 864 обстрела за одни сутки. Вражеский огонь разрушил десятки объектов инфраструктуры, а в Запорожском районе в результате атаки пострадала 49-летняя местная жительница.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия российских ударов по Запорожской области за сутки

Прошедшие сутки на территории Запорожской области отметились тотальной эскалацией вражеских атак. Вооруженные силы Российской Федерации накрыли огнем 44 населенных пункта региона, осуществив в целом 864 обстрела.

В результате одного из таких ударов по Запорожскому району пострадала 49-летняя местная жительница, которая получила ранения. Вместе с этим власти получили 45 официальных сообщений о разрушении гражданских объектов. В частности, речь идет об изуродованных жилых домах, поврежденных легковых автомобилях и разбитой инфраструктуре.

Наибольшую долю в этой статистике составляют атаки беспилотных летательных аппаратов. Оккупанты выпустили по области 650 дронов различных модификаций, абсолютное большинство из которых - типа FPV.

Под прицелом этих аппаратов оказались Новониколаевка, Марьевка, Червоноднепровка, Лысогорка, Новояковлевка, Новоалександровка, Степногорск, Приморское, Степное, Павловка, Лук'Яновское, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Воздвижовка, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Цветково, Варваровка, Еленоконстантиновка, Прилуки, Доброполье и Новое Запорожье.

Не менее интенсивно враг применял ствольную артиллерию, из которой было осуществлено 189 ударов. Вражеские снаряды падали на территории Червоноднепровки, Новояковлевки, Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Лукьяновского, Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Староукраинки, Святопетровки, Варваровки, Еленоконстантиновки и Доброполья. В то же время реактивные системы залпового огня использовались россиянами пять раз - удары пришлись по Кушугуму, Новопавловке, Новоселовке, Долинке и Терноватому.

Кроме того, российские оккупационные войска активно привлекали боевую авиацию для бомбардировки региона. В течение суток былозафиксировано 20 авиационных ударов. С воздуха атаковали Малокатериновку, Камышеваху, Новоалександровку, Таврическое, Любицкое, Рождественку, Горькое, Долинку, Широкое, Омельник, Копани, Ровно, Воздвижовку, Цветково и Волшебное.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, вчера, 30 апреля, в Запорожской ОГА сообщили о последствиях российских обстрелов. Россия нанесла 1062 удара по региону и атаковала спальные районы населенных пунктов.

Кроме того, российские войска целенаправленно бьют по гражданским объектам. Так недавно в Запорожской области под ударом оказалась маршрутка.