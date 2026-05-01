Росія понад 800 разів атакувала Запоріжжя за добу: є жертви

Пожежа в приватному будинку через обстріл. Фото: ДСНС Запоріжжя

Збройні сили Росії випустили по Запорізькому регіону сотні FPV-дронів та снарядів, загалом здійснивши 864 обстріли за одну добу. Ворожий вогонь зруйнував десятки об'єктів інфраструктури, а в Запорізькому районі внаслідок атаки постраждала 49-річна місцева жителька.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських ударів по Запорізькій області за добу

Минула доба на території Запорізької області відзначилася тотальною ескалацією ворожих атак. Збройні сили Російської Федерації накрили вогнем 44 населені пункти регіону, здійснивши загалом 864 обстріли.

Внаслідок одного з таких ударів по Запорізькому району постраждала 49-річна місцева мешканка, яка отримала поранення. Разом із цим влада отримала 45 офіційних повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Зокрема, йдеться про понівечені житлові будинки, пошкоджені легкові автомобілі та розбиту інфраструктуру.

Найбільшу частку в цій статистиці складають атаки безпілотних літальних апаратів. Окупанти випустили по області 650 дронів різних модифікацій, абсолютна більшість з яких — типу FPV.

Читайте також:

Під прицілом цих апаратів опинилися Новомиколаївка, Мар'ївка, Червонодніпровка, Лисогірка, Новояковлівка, Новоолександрівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Цвіткове, Варварівка, Оленокостянтинівка, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Не менш інтенсивно ворог застосовував ствольну артилерію, з якої було здійснено 189 ударів. Ворожі снаряди падали на території Червонодніпровки, Новояковлівки, Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Лук'янівського, Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Староукраїнки, Святопетрівки, Варварівки, Оленокостянтинівки та Добропілля. Водночас реактивні системи залпового вогню використовувалися росіянами п'ять разів — удари припали по Кушугуму, Новопавлівці, Новоселівці, Долинці та Тернуватому.

Крім того, російські окупаційні війська активно залучали бойову авіацію для бомбардування регіону. Протягом доби було зафіксовано 20 авіаційних ударів. З повітря атакували Малокатеринівку, Комишуваху, Новоолександрівку, Таврійське, Любицьке, Різдвянку, Гірке, Долинку, Широке, Омельник, Копані, Рівне, Воздвижівку, Цвіткове та Чарівне.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, вчора, 30 квітня, в Запорізькій ОВА повідомили про наслідки російських обстрілів. Росія завдала 1062 удари по регіону та атакувала спальні райони населених пунктів.

Окрім того, російські війська цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктам. Так нещодавно в Запорізькій області під ударом опинилась маршрутка.