Троє поранених на Запоріжжі: Росія завдала 1062 удари

За останню добу російські війська здійснили понад тисячу атак на 39 міст і сіл Запорізької області, внаслідок чого троє жителів Запорізького району отримали поранення. Загарбники масовано застосували авіацію, артилерію та сотні ударних дронів, спричинивши масштабні руйнування приватного сектору та об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Запорізької ОВА.

Наслідки російських обстрілів Запорізької області за добу

Упродовж минулої доби російські загарбники здійснили масований обстріл Запорізької області, спрямувавши 1062 удари по 39 різних населених пунктах. Внаслідок ворожої активності у Запорізькому районі поранення отримали троє людей.

Загалом місцева влада зафіксувала 32 повідомлення про наслідки атак, серед яких пошкодження приватного житла, транспортних засобів та об'єктів цивільної інфраструктури.

Найбільша кількість атак припала на використання безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Загалом зафіксовано 843 вильоти БпЛА, які атакували Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Біленьке, Залізничне, а також низку сіл, серед яких Степне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Святопетрівка.

Окрім того, авіація Російської Федерації завдала 20 ударів по житлових районах та прилеглих територіях Таврійського, Оріхова, Зарічного, Малої Токмачки, Микільського, Сонячного та інших населених пунктів. Водночас окупаційні війська продовжували використовувати артилерію, здійснивши 195 обстрілів.

Під артилерійським вогнем опинилися Степногірськ, Гуляйполе, Приморське, Нове Запоріжжя, Варварівка та Оленокостянтинівка. Також задокументовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню, які були спрямовані на Степногірськ, Малу Токмачку, Гірке та Чарівне. Напружена ситуація зберігається вздовж усієї лінії зіткнення, де ворог продовжує методично нищити цивільну забудову регіону.

