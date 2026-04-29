Суми за 30 км від фронту: як живе місто під цілодобовими тривогами

Наслідки удару Росії по Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

Сумська область на сьогодні виконує роль стратегічного щита для всієї України, стримуючи ворожі атаки на кордоні протяжністю 562 кілометри. Попри цілодобові повітряні тривоги та критично малий час на реагування ППО, обласний центр за 30 км від лінії фронту продовжує підтримувати життєдіяльність, бізнес та цивільні процеси.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Як росіяни змінили тактику боїв на Сумському напрямку

Залізнична мережа Сумської області стала пріоритетною ціллю для російських загарбників. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров сказав, що для протидії цим загрозам в області розгорнули роботу спеціальні групи за участю команди керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського. Рішення щодо захисту логістики ухвалюються в динамічному режимі залежно від поточної ситуації на кожному об'єкті.

"Ворог завдає удари по нашій цивільній інфраструктурі, залізничній, по об’єктах ДЕПО. Останнім часом побільшало ударів по ключових вузлам, станціям, потягам", — сказав Олег Григоров.

Особлива небезпека для регіону зумовлена географією: 562 кілометри кордону з агресором є фактично лінією фронту. Це створює безпрецедентні виклики для захисників неба, адже час на перехоплення ворожих об'єктів у Сумах є мінімальним порівняно з іншими містами України.

"Збивати дрони у Києві чи в інших містах — це не збивати дрони у Сумах. У нас значно менше часу відреагувати. Без перебільшення Суми і Сумщина — форпост, від якого залежить безпека інших регіонів", — пояснив голова ОВА.

На питання про швидкість підльоту безпілотників посадовець відповів, що вони долають відстань набагато швидше, ніж за 15 хвилин. Ситуацію ускладнює й те, що загарбники постійно вдосконалюють свої технології, застосовуючи новітні типи озброєння, які вимагають від українських військових миттєвої модернізації засобів протидії.

Як живе Сумщина в умовах війни

Незважаючи на те, що повітряна тривога в обласному центрі триває по 23-24 години на добу, місто відмовляється зупинятися. У Сумах продовжують працювати лікарні та школи, а підприємці знаходять способи розвивати власну справу навіть під звуки вибухів.

"Суми живуть і забезпечують освітні та медичні процеси, розвивається бізнес. І незважаючи на ті вибухи, що ви чуєте, і постійну тривогу, місто розвивається та живе далі. Люди п'ють каву, живуть життя і пристосовуються до наявних ризиків", — розповів Олег Григоров.

Тим часом Росія не припиняє бити по Сумах та області. Так нещодавно російські війська вдарили по медичному закладу та цивільним будинкам в Сумах.