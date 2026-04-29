Сумы в 30 км от фронта: как живет город под круглосуточными тревогами

Последствия удара России по Сумам. Фото: ГСЧС Сумщины

Сумская область сегодня выполняет роль стратегического щита для всей Украины, сдерживая вражеские атаки на границе протяженностью 562 километра. Несмотря на круглосуточные воздушные тревоги и критически малое время на реагирование ПВО, областной центр в 30 км от линии фронта продолжает поддерживать жизнедеятельность, бизнес и гражданские процессы.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Как россияне изменили тактику боев на Сумском направлении

Железнодорожная сеть Сумской области стала приоритетной целью для российских захватчиков. Глава Сумской ОГА Олег Григоров сказал, что для противодействия этим угрозам в области развернули работу специальные группы с участием команды руководителя "Укрзалізниці" Александра Перцовского. Решения по защите логистики принимаются в динамическом режиме в зависимости от текущей ситуации на каждом объекте.

"Враг наносит удары по нашей гражданской инфраструктуре, железнодорожной, по объектам ДЕПО. В последнее время увеличилось количество ударов по ключевым узлам, станциям, поездам", — сказал Олег Григоров.

Особая опасность для региона обусловлена географией: 562 километра границы с агрессором являются фактически линией фронта. Это создает беспрецедентные вызовы для защитников неба, ведь время на перехват вражеских объектов в Сумах является минимальным по сравнению с другими городами Украины.

Читайте также:

"Сбивать дроны в Киеве или в других городах — это не сбивать дроны в Сумах. У нас значительно меньше времени отреагировать. Без преувеличения Сумы и Сумщина — форпост, от которого зависит безопасность других регионов", — пояснил глава ОГА.

На вопрос о скорости подлета беспилотников чиновник ответил, что они преодолевают расстояние намного быстрее, чем за 15 минут. Ситуацию усложняет и то, что захватчики постоянно совершенствуют свои технологии, применяя новейшие типы вооружения, которые требуют от украинских военных мгновенной модернизации средств противодействия.

Как живет Сумщина в условиях войны

Несмотря на то, что воздушная тревога в областном центре продолжается по 23-24 часа в сутки, город отказывается останавливаться. В Сумах продолжают работать больницы и школы, а предприниматели находят способы развивать собственное дело даже под звуки взрывов.

"Сумы живут и обеспечивают образовательные и медицинские процессы, развивается бизнес. И несмотря на те взрывы, что вы слышите, и постоянную тревогу, город развивается и живет дальше. Люди пьют кофе, живут жизнь и приспосабливаются к имеющимся рискам", — рассказал Олег Григоров.

Между тем Россия не прекращает бить по Сумах и области. Так недавно российские войска ударили по медицинскому учреждению и гражданским домам в Сумах.