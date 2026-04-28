Оборона від Київського моря до Сум: як війська готуються до наступу РФ

Військовослужбовець будує захисні споруди на лінії фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна прискорює зведення суцільної ешелонованої лінії оборони, яка простягається від Київського водосховища до Сум. Начальник інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ Василь Сиротенко наголосив, що залучення значних ресурсів має на меті унеможливити будь-які раптові дії ворога на північних кордонах та запобігти спробам створення окупантами "буферних зон" на українській території.

Про це Василь Сиротенко висловився в інтерв'ю Укрінформу.

Україна розбудовує оборонні споруди на лінії фронту

Нова лінія, що обладнується від Київського водосховища аж до Сум, будується у максимально стислі терміни, аби противник не мав змоги загрожувати державі з цього напрямку або впливати на прикордонні території. Сиротенко підкреслив, що Суми вже підготували стійку оборону, яку чітко видно навіть із космосу.

Особливістю сучасної української фортифікації стала безперервна мережа невибухових загорожень, яка сягає у глибину до 150 метрів і складається з кількох паралельних ліній.

Окрім класичних інженерних споруд, на державному рівні запроваджуються унікальні рішення, такі як підземні тунелі для безпечної евакуації та логістики, антидронові бар'єри на маршрутах пересування, а також використання роботизованих комплексів із елементами штучного інтелекту для зниження ризиків для особового складу.

"На Донбасі зараз впроваджуються ті передові рішення, які в нас на сьогодні є, але вони швидко розповсюджуються по всім іншим областям. Те, що успішно протистоїть ворогу і знижує втрати особового складу, тут же трансформується на Харківську, Сумську, Запорізьку та Херсонську області", — сказав Василь Сиротенко.

