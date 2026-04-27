На деяких напрямках фронту Сили оборони беруть ініціативу над противником

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Сили оборони тримають фронт, а на деяких напрямках навіть беруть стратегічну ініціативу над противником. Захисникам України вдалося стратегічно зупинити ворога. Наразі ж вони завдають окупантам максимальних втрат.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Ситуація на фронті

"Ворог несе більшість втрати, ніж навіть у минулому році, але при цьому має менші просування. Ми бачимо, що його основне зосередження зусиль на Донецькому напрямку. Останні два роки він там зосереджується, і основні сили зараз перебувають там", — зазначив представник парламенту.

Також він додав, що ситуація покращилася. На деяких напрямках українські військовослужбовці беруть ініціативу. Коли ж Україна отримає від ЄС гроші в рамках кредит на 90 мільярдів євро, ситуація має покращитися ще більше.

"Нам потрібно зробити так, щоб ворог втрачав більше, ніж він призиває. Це основне завдання, яке ми зараз намагаємося всі разом зробити", — підсумував Костенко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на радника міністра МВС у 2015–2021 роках Володимира Мартиненка повідомляв, що поблизу зони бойового зіткнення та в зоні бойового заткнення перебуває близько 30 тисяч поліцейських. Одні беруть участь у бойових або оборонних операціях, інші — працюють у прифронтових районах. Зокрема, серед них є "Білі янголи", які евакуюють людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова писав, що росіяни тимчасово знизили інтенсивність бойових дій на фронті. Щоправда, це не означає, що ворог змінив стратегію. Від наступальних планів окупанти не відмовилися.