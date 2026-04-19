Військовий повідомив, що РФ тимчасово знизила інтенсивність атак на фронті
Російські війська тимчасово знизили інтенсивність бойових дій на фронті. Водночас у ЗСУ наголошують, що ворог не відмовився від наступальних планів.
Про це Новини.LIVE ексклюзивно заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE.
РФ не полишає намірів продовжувати наступ, попри зниження активності
За його словами, протягом останніх двох днів кількість бойових зіткнень суттєво зменшилася, однак це не означає зміни стратегії противника.
У ЗСУ зазначають, що російське командування і надалі орієнтується на захоплення Донбасу, а також на активізацію бойових дій на інших напрямках.
Зокрема, окупанти продовжують тиснути на Сумському та Харківському напрямках. Ворог не залишає спроб просунутися в бік Куп'янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонних районах.
"Було кілька десятків бойових зіткнень, стало знову менше десяти. Але це абсолютно тимчасовий момент. Вони ще спробують, вони ще будуть лізти і на Сумщині, і на Харківщині. Вони не полишають надій створити якусь зону контролю у прикордонні", — наголосив Трегубов.
Як раніше писали Новини.LIVE, у ніч проти 19 квітня російська армія атакувала Україну 236 ударними дронами різних типів. Більшість безпілотників вдалося знищити силам ППО, однак зафіксовано влучання на 18 локаціях.
Водночас тієї ж ночі підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по ключових об'єктах Росії як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ. Зокрема, було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі.
Читайте Новини.LIVE!