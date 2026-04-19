Військовий повідомив, що РФ тимчасово знизила інтенсивність атак на фронті

Військовий повідомив, що РФ тимчасово знизила інтенсивність атак на фронті

Дата публікації: 19 квітня 2026 14:54
Військовий повідомив, що РФ тимчасово знизила інтенсивність атак на фронті
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська тимчасово знизили інтенсивність бойових дій на фронті. Водночас у ЗСУ наголошують, що ворог не відмовився від наступальних планів.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE.

РФ не полишає намірів продовжувати наступ, попри зниження активності

За його словами, протягом останніх двох днів кількість бойових зіткнень суттєво зменшилася, однак це не означає зміни стратегії противника.

У ЗСУ зазначають, що російське командування і надалі орієнтується на захоплення Донбасу, а також на активізацію бойових дій на інших напрямках.

Зокрема, окупанти продовжують тиснути на Сумському та Харківському напрямках. Ворог не залишає спроб просунутися в бік Куп'янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонних районах.

"Було кілька десятків бойових зіткнень, стало знову менше десяти. Але це абсолютно тимчасовий момент. Вони ще спробують, вони ще будуть лізти і на Сумщині, і на Харківщині. Вони не полишають надій створити якусь зону контролю у прикордонні", — наголосив Трегубов.

Як раніше писали Новини.LIVE, у ніч проти 19 квітня російська армія атакувала Україну 236 ударними дронами різних типів. Більшість безпілотників вдалося знищити силам ППО, однак зафіксовано влучання на 18 локаціях.

Водночас тієї ж ночі підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по ключових об'єктах Росії як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ. Зокрема, було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
