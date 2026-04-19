РФ атакувала 236 дронами: скільки цілей збила ППО цієї ночі

Мобільна група ППО. Фото: t.me/landforcesofukraine

Російська окупаційна армія РФ у ніч проти 19 квітня випустила по Україні 236 ударних дронів різних типів. Більшість цілей збила протиповітряна оборона, однак є влучання на 18 локаціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріл України 19 квітня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни випустили на українські міста 236 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Пуски здійснювалися з Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, а також з тимчасово окупованого Донецьку та Криму.

Результати роботи ППО 19 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 203 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Попри це зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Скриншот допису Повітряних сил

Як повідомляє Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували житлові будинки у Чернігові. Внаслідок обстрілів загинув 16-річний юнак. Також пошкоджена адмібудівля та заклад освіти.

Також армія РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них дитина.