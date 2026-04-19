Україна
Головна Новини дня РФ атакувала 236 дронами: скільки цілей збила ППО цієї ночі

РФ атакувала 236 дронами: скільки цілей збила ППО цієї ночі

Дата публікації: 19 квітня 2026 12:04
РФ атакувала 236 дронами: скільки цілей збила ППО цієї ночі
Мобільна група ППО. Фото: t.me/landforcesofukraine

Російська окупаційна армія РФ у ніч проти 19 квітня випустила по Україні 236 ударних дронів різних типів. Більшість цілей збила протиповітряна оборона, однак є влучання на 18 локаціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ. 

Обстріл України 19 квітня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни випустили на українські міста 236 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та інші. Пуски здійснювалися з Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, а також з тимчасово окупованого Донецьку та Криму. 

Атака на Україну 19 квітня
Результати роботи ППО 19 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 203 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Попри це зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях. 

Читайте також:
null
Скриншот допису Повітряних сил

Як повідомляє Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували житлові будинки у Чернігові. Внаслідок обстрілів загинув 16-річний юнак. Також пошкоджена адмібудівля та заклад освіти. 

Також армія РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них дитина.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
