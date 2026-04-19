РФ атаковала 236 дронами: сколько целей сбила ПВО этой ночью
Российская оккупационная армия РФ в ночь на 19 апреля выпустила по Украине 236 ударных дронов различных типов. Большинство целей сбила противовоздушная оборона, однако есть попадания на 18 локациях.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Украины 19 апреля
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне выпустили на украинские города 236 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и другие. Пуски осуществлялись из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также из временно оккупированного Донецка и Крыма.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила 203 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Несмотря на это зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях.
Как сообщает Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали жилые дома в Чернигове. В результате обстрелов погиб 16-летний юноша. Также повреждено админздание и учебное заведение.
Также армия РФ ударила по автобусу на Днепропетровщине. В результате удара пострадали четыре человека, среди них ребенок.
