Военный сообщил, что РФ временно снизила интенсивность атак на фронте

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска временно снизили интенсивность боевых действий на фронте. В то же время в ВСУ отмечают, что враг не отказался от наступательных планов.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире День.LIVE.

РФ не оставляет намерений продолжать наступление, несмотря на снижение активности

По его словам, в течение последних двух дней количество боевых столкновений существенно уменьшилось, однако это не означает изменения стратегии противника.

В ВСУ отмечают, что российское командование и в дальнейшем ориентируется на захват Донбасса, а также на активизацию боевых действий на других направлениях.

В частности, оккупанты продолжают давить на Сумском и Харьковском направлениях. Враг не оставляет попыток продвинуться в сторону Купянска и создать так называемую "зону контроля" в приграничных районах.

Читайте также:

"Было несколько десятков боевых столкновений, стало снова меньше десяти. Но это абсолютно временный момент. Они еще попробуют, они еще будут лезть и на Сумщине, и на Харьковщине. Они не оставляют надежд создать какую-то зону контроля в приграничье", — подчеркнул Трегубов.

Как ранее писали Новини.LIVE, в ночь на 19 апреля российская армия атаковала Украину 236 ударными дронами различных типов. Большинство беспилотников удалось уничтожить силам ПВО, однако зафиксировано попадание на 18 локациях.

В то же время той же ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по ключевым объектам России как на временно оккупированных территориях, так и на территории РФ. В частности, было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса "Атлант Аэро" в российском Таганроге.