На некоторых направлениях фронта Силы обороны берут инициативу над противником

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Силы обороны держат фронт, а на некоторых направлениях даже берут стратегическую инициативу над врагом. Защитникам Украины удалось стратегически остановить противника. Сейчас же они наносят оккупантам максимальные потери.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Ситуация на фронте

"Враг несет большие потери, чем даже в прошлом году, но при этом имеет меньшие продвижения. Мы видим, что его основное сосредоточение усилий на Донецком направлении. Последние два года он там сосредотачивается, и основные силы сейчас находятся там", - отметил представитель парламента.

Также он добавил, что ситуация улучшилась. На некоторых направлениях украинские военнослужащие берут инициативу. Когда же Украина получит от ЕС деньги в рамках кредит на 90 миллиардов евро, ситуация должна улучшиться еще больше.

"Нам нужно сделать так, чтобы враг терял больше, чем он призывает. Это основная задача, которую мы сейчас пытаемся все вместе сделать", - подытожил Костенко.

Ранее Новости.LIVE со ссылкой на советника министра МВД в 2015-2021 годах Владимира Мартыненко сообщал, что вблизи зоны боевого столкновения и в зоне боевого затенения находится около 30 тысяч полицейских. Одни участвуют в боевых или оборонительных операциях, другие - работают в прифронтовых районах. В частности, среди них есть "Белые ангелы", которые эвакуируют людей.

Также Новости.LIVE со ссылкой на представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова писал, что россияне временно снизили интенсивность боевых действий на фронте. Правда, это не означает, что враг изменил стратегию. От наступательных планов оккупанты не отказались.