Оборона от Киевского моря до Сум: как войска готовятся к наступлению РФ

Военнослужащий строит защитные сооружения на линии фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Украина ускоряет возведение сплошной эшелонированной линии обороны, которая простирается от Киевского водохранилища до Сум. Начальник инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко отметил, что привлечение значительных ресурсов имеет целью исключить любые внезапные действия врага на северных границах и предотвратить попытки создания оккупантами "буферных зон" на украинской территории.

Об этом Василий Сиротенко высказался в интервью Укринформу.

Новая линия, которая оборудуется от Киевского водохранилища до Сум, строится в максимально сжатые сроки, чтобы противник не имел возможности угрожать государству с этого направления или влиять на приграничные территории. Сиротенко подчеркнул, что Сумы уже подготовили устойчивую оборону, которую четко видно даже из космоса.

Особенностью современной украинской фортификации стала непрерывная сеть невзрывных заграждений, которая достигает в глубину до 150 метров и состоит из нескольких параллельных линий.

Кроме классических инженерных сооружений, на государственном уровне вводятся уникальные решения, такие как подземные тоннели для безопасной эвакуации и логистики, антидронные барьеры на маршрутах передвижения, а также использование роботизированных комплексов с элементами искусственного интеллекта для снижения рисков для личного состава.

Читайте также:

"На Донбассе сейчас внедряются те передовые решения, которые у нас на сегодня есть, но они быстро распространяются по всем другим областям. То, что успешно противостоит врагу и снижает потери личного состава, тут же трансформируется на Харьковскую, Сумскую, Запорожскую и Херсонскую области", — сказал Василий Сиротенко.

Новини.LIVE ранее писали, что сейчас у военнослужащих остро стоит вопрос об изменениях правил продолжительности пребывания на позициях. Так командир добровольческого "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что его бойцы длительное время не были в отпусках и на ротациях.

Тем временем ВСУ берут инициативу над врагом на некоторых участках фронта. Российские войска несут большие потери в боях.