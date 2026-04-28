Головна Новини дня Пів року на передових позиціях: Мамулашвілі про проблему ротації

Пів року на передових позиціях: Мамулашвілі про проблему ротації

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 11:54
Мамука Мамулашвілі: людина без досвіду за 30 днів в окопі скаженіє
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що іноземні добровольці змушені перебувати на передових позиціях фронту без ротації понад пів року, оскільки вони не мають можливості поїхати на відпочинок додому. За його словами, легіонери воюють з 2014 року і фактично не мають місця для повноцінної психологічної реабілітації через політичну ситуацію на батьківщині.

Про це Мамука Мамулашвілі розповів ексклюзивно в ефірі Вечір.LIVE.

Мамука Мамулашвілі вказав на проблему ротацій для іноземних добровольців

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі в ефірі розповів про критичну необхідність встановлення чітких термінів перебування військовослужбовців на передовій. Посилаючись на власний досвід та досвід своїх підлеглих, він зазначив, що грузинські добровольці іноді залишаються на позиціях понад сім місяців поспіль.

"Ми іноземці, яким нікуди далі йти. У нас немає тут родичів, куди ми можемо поїхати, відпочити, поїхати і відпочити. На жаль, це реальність, з якою стикаємося ми, грузини, які приїхали і воюють з 2014 року. Для нас це трохи інша тема, тому що ми не можемо поїхати назад на батьківщину, на ротацію, відпочити з сім'єю і приїхати. Це додатковий фактор війни для нас і проблема грузинського уряду", — пояснив командир.

Втім командир підтримав ініціативи щодо законодавчого обмеження термінів перебування на лінії фронту, пояснивши, що людський ресурс має свої межі.

Читайте також:

"Той, хто був на передовій, хто отримав цей досвід, прекрасно розуміє, що через якийсь період часу військовий стає абсолютно неадекватним, неефективним як психологічно, так і фізично", — зазначив він.

Мамулашвілі зауважив, що навіть 40 днів, про які згадують правозахисники, є занадто великим терміном для мобілізованих осіб без попереднього бойового досвіду. На його думку, критична межа адекватності для новачка на фронті настає вже після 30 днів безперервних боїв.

Новини.LIVE писали про скандал, який спалахнув у 14 ОМБр, де бійці перебували на позиціях досить тривалий час без належного постачання їжі, питної води. Їм доводилося голодувати, пити дощову воду, а командування не реагувало на скарги та прохання покращити логістику. Після розголошення проблеми у бригаді, було усунуто з посад командирів 14 ОМБр та десятого армійського корпусу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто взяв на контроль дану ситуацію, було влаштовано кілька масштабних перевірок по всій вертикалі влади у війську. 

Водночас нещодавно Офіс військового омбудсмана запропонував головкому Олександру Сирському скоротити чи встановити чіткі терміни, як довго воїни можуть перебувати на передовій. Причиною цього стали скарги військових, які надходять уже тривалий час, про відсутність чітких норм служби та відпочинку. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
