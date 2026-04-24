Не постачав воїнам продовольства: усунуто з посади командира 14 ОМБр

Українські військові.

Після скандалу командирів 14 ОМБр та десятого армійського корпусу звільнили з посад. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади. Напередодні зʼявилася інформація, що воїни втрачали свідомість від голоду.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у пʼятницю, 24 квітня, передає Новини.LIVE.

Звільнення командирів 14 ОМБр та десятого армійського корпусу

У Генштабі зазначили, що удари російських окупантів по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів ЗСУ у районі міста Купʼянськ Харківської області. Логістика забезпечується за допомогою плавзасобів та важких дронів.

Наразі командування вживає заходів для посилення ППО та протидронового захисту на цьому напрямку. Крім того, здійснюється нарощення системи РЕБ.

"У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. В той же час, попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади", — йдеться у повідомленні.

Для виправлення ситуації ухвалили кадрові зміни. З посади відсторонили командира 14 ОМБр, а керівника десятого армійського корпусу звільнили та перевели на нижчу посаду.

Командиром 14 ОМБр призначили полковника Тараса Максімова, а десятий армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Наразі проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ після виявлення порушення.

"На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБр, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок. Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях", — наголосив у Генштабі.

Головнокомандувач ЗСУ, щоб підвищити боєздатність підрозділів, доручив командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому перевірити рівень забезпечення військових, які виконують завдання на передовій.

У Генштабі додали, що нещодавно на позицію воїнів 14 ОМБр доставили черговий вантаж з продовольством, а за наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація захисників.

Допис Генштабу ЗСУ.

Що передувало

Донька колишнього військового бригади Іванна Побережнюк повідомила у соцмережі Threads, що воїнів 14-ї бригади прикомандирували до 30-ї бригади другого батальйону.

"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми", — зазначила вона.

Допис дівчини.

У коментарі "УП.Життя" дівчина повідомила, що її батька демобілізували за станом здоровʼя, але він підтримує контакт із побратимами, які надіслали власні фото.

Українські військові.

"Хлопці від 25 серпня мали затримки з їжею, водою, бензином та іншими необхідними речами. Воду добували дощову, коли вже бракувало", — розповіла вона.

Крім того, до командування звернулася дружина одного з бійців Анастасія Сільчук, яка закликала звернути увагу на ситуацію. Вона опублікувала звернення воїнів.

"Ми добровільно стали на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Просимо вище командування розібратися з цією ситуацією та не допустити зрадницьких дій! Кожна посилка — на 7-14 днів. Воду добуваємо самі – дощову, зимою топили сніг. Якщо її скидали, то 1,4-2,5 літри. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею", – йдеться у ньому.

Допис жінки.

Як писали Новини.LIVE, 21 квітня український лідер Володимир Зеленський затвердив нові операції України на фронті. За його словами, командування ЗСУ чітко розуміє плани російських окупантів.

Раніше начальник пункту управління безпілотних систем Данило Положухно повідомив, що українські воїни на Лиманському напрямку зупинили російські спроби прорватися на фронті. Ініціатива противника обернулася виснаженням ресурсів і втратою початкового темпу наступу.