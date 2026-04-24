Не поставлял воинам еду: отстранен от должности командир 14 ОМБр

Украинские военные.

После скандала командиров 14 ОМБр и десятого армейского корпуса уволили с должностей. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады. Накануне появилась информация, что воины теряли сознание от голода.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в пятницу, 24 апреля, передает Новини.LIVE.

Увольнение командиров 14 ОМБр и десятого армейского корпуса

В Генштабе отметили, что удары российских оккупантов по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. Логистика обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых дронов.

Сейчас командование принимает меры для усиления ПВО и противодроновой защиты на этом направлении. Кроме того, осуществляется наращивание системы РЭБ.

"В этих сложных условиях особое внимание уделяется обеспечению наших военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. В то же время, предыдущим командованием 14 отдельной механизированной бригады скрывалось реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Для исправления ситуации приняли кадровые изменения. С должности отстранили командира 14 ОМБр, а руководителя десятого армейского корпуса уволили и перевели на более низкую должность.

Командиром 14 ОМБр назначили полковника Тараса Максимова, а десятый армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

Сейчас проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск после выявления нарушения.

"В настоящее время завершается служебное расследование в отношении должностных лиц 14 ОМБр, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок. Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", — подчеркнули в Генштабе.

Главнокомандующий ВСУ, чтобы повысить боеспособность подразделений, поручил командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому проверить уровень обеспечения военных, выполняющих задачи на передовой.

В Генштабе добавили, что недавно на позицию воинов 14 ОМБр доставили очередной груз с продовольствием, а при наличии благоприятных условий, будет осуществлена немедленная эвакуация защитников.

Что предшествовало

Дочь бывшего военного бригады Иванна Побережнюк сообщила в соцсети Threads, что воинов 14-й бригады прикомандировали к 30-й бригаде второго батальона.

"Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", — отметила она.

В комментарии "УП.Життя" девушка сообщила, что ее отца демобилизовали по состоянию здоровья, но он поддерживает контакт с побратимами, которые прислали собственные фото.

"Ребята с 25 августа имели задержки с едой, водой, бензином и другими необходимыми вещами. Воду добывали дождевую, когда уже не хватало", — рассказала она.

Кроме того, к командованию обратилась жена одного из бойцов Анастасия Сильчук, которая призвала обратить внимание на ситуацию. Она опубликовала обращение воинов.

"Мы добровольно стали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий! Каждая посылка — на 7-14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой", — говорится в нем.

Как писали Новини.LIVE, 21 апреля украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новые операции Украины на фронте. По его словам, командование ВСУ четко понимает планы российских оккупантов.

Ранее начальник пункта управления беспилотных систем Даниил Положухно сообщил, что украинские воины на Лиманском направлении остановили российские попытки прорваться на фронте. Инициатива противника обернулась истощением ресурсов и потерей начального темпа наступления.