Голодні воїни без продовольства: ВСП завершує розслідування

Продовольство на фронті.

Військове керівництво проводить масштабні чистки та розслідування у 14-й та 58-й бригадах: через виявлені порушення та корупційні скандали змінено командування підрозділів. Військова служба правопорядку вже готує матеріали для кримінальних справ.

Про це повідомили в пресслужбі ВСП, передає Новини.LIVE.

ВСП розслідує скандал з голодними воїнами на фронті без постачання

В українському війську триває серія розслідувань. Найбільша увага зараз прикута до 14-ї механізованої та 58-ї мотопіхотної бригад.

Паралельно Військова служба правопорядку (ВСП) фіналізує перевірку у 58-й бригаді. Ситуація набула розголосу після того, як заступника командира цього підрозділу затримали під час отримання хабаря у розмірі 2000 доларів.

У ВСП наголошують, що більшість звинувачень, які раніше з'являлися у соцмережах, уже давно перебували під контролем правоохоронців. Наразі готуються матеріали для відкриття нових кримінальних проваджень, а комплексна комісія Сухопутних військ завершує збір доказів проти посадових осіб, причетних до зловживань.

Новини.LIVE висвітлював скандальну ситуацію, коли дружини та діти воїнів 14-ї ОМБр оприлюднили факти зневажливого ставлення до забезпечення підрозділів, заявляючи, що ліки та продовольство доставляють лише раз на два тижні.

Соціальні мережі сколихнули свідчення родичів бійців 14-ї окремої механізованої бригади, які зараз прикомандировані до другого батальйону 30-ї бригади.

Іванна Побережнюк, донька ветерана цього підрозділу, оприлюднила інформацію про катастрофічний стан забезпечення на позиціях. За її словами, воїни перебувають на межі виснаження, втрачають свідомість від недоїдання та змушені втамовувати спрагу дощовою водою. Дівчина зазначила, що її батько, попри демобілізацію, тримає зв'язок із побратимами, які підтверджують ці факти світлинами та розповідями про систематичні затримки пального, води та харчів, що тривають ще з кінця серпня.

Ситуацію підтвердила і дружина одного з військових Анастасія Сільчук, яка опублікувала колективне звернення воїнів до вищого керівництва держави. У документі захисники, які пішли на фронт добровольцями в перші дні великої війни, просять розібратися з "зрадницькими діями" на місцях. За словами бійців, посилки з допомогою приходять лише раз на один-два тижні, а об'єм води, який іноді скидають на позиції, не перевищує 2,5 літрів на людину на тривалий термін. Взимку солдати були змушені топити сніг, щоб вижити.

Окрім побутової скрути, критичною залишається проблема зі зв'язком та медициною. Родичі повідомляють, що воїни можуть залишатися без будь-якої координації на фронті по 3-4 доби поспіль.

Щобільше навіть доставка життєво необхідних ліків не здійснюється оперативно, бо медикаменти привозять лише разом із черговим вантажем продуктів. Це колективне звернення стало поштовхом до масштабних перевірок та кадрових рішень у командуванні бригади та корпусу, про які раніше звітували у Генеральному штабі.

Командира бригади відсторонили, а керівника корпусу звільнили з пониженням у посаді. Новим очільником 14-ї бригади став полковник Тарас Максімов, а корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. Нове командування зосередилося на виправленні проблем із логістикою, зокрема нещодавно на позиції бійців нарешті доставили вантаж із продовольством.

За словами родичів воїнів, після розголосу ситуація покращилася і вони вже отримали перший вантаж з їжою, щоправда запаси не дуже великі.

Також Головнокомандувач ЗСУ залучив генерал-майора Михайла Драпатого. Він має перевірити, як забезпечені воїни, що виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Також у Генштабі підтвердили, що за наявності сприятливих умов буде проведена негайна евакуація захисників з окремих ділянок. Військові закликають громадськість не поширювати чутки та неперевірені дані, оскільки будь-яка дезінформація під час розслідування грає на руку ворогу та його пропаганді.

Тим часом на фронті нестабільна ситуація. Росіяни на деяких напрямках призупинили шутрми, а на інших — різко посилили.