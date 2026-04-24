Голодные воины без продовольствия: ВСП завершает расследование

Военное руководство проводит масштабные чистки и расследования в 14-й и 58-й бригадах: из-за выявленных нарушений и коррупционных скандалов сменено командование подразделений. Военная служба правопорядка уже готовит материалы для уголовных дел.

ВСП расследует скандал с голодными воинами на фронте без снабжения

В украинской армии продолжается серия расследований. Наибольшее внимание сейчас приковано к 14-й механизированной и 58-й мотопехотной бригадам.

Параллельно Военная служба правопорядка (ВСП) финализирует проверку в 58-й бригаде. Ситуация получила огласку после того, как заместителя командира этого подразделения задержали во время получения взятки в размере 2000 долларов.

В ВСП отмечают, что большинство обвинений, которые ранее появлялись в соцсетях, уже давно находились под контролем правоохранителей. Сейчас готовятся материалы для открытия новых уголовных производств, а комплексная комиссия Сухопутных войск завершает сбор доказательств против должностных лиц, причастных к злоупотреблениям.

Новини.LIVE освещал скандальную ситуацию, когда жены и дети воинов 14-й ОМБр обнародовали факты пренебрежительного отношения к обеспечению подразделений, заявляя, что лекарства и продовольствие доставляют только раз в две недели.

Социальные сети всколыхнули свидетельства родственников бойцов 14-й отдельной механизированной бригады, которые сейчас прикомандированы ко второму батальону 30-й бригады.

Иванна Побережнюк, дочь ветерана этого подразделения, обнародовала информацию о катастрофическом состоянии обеспечения на позициях. По ее словам, воины находятся на грани истощения, теряют сознание от недоедания и вынуждены утолять жажду дождевой водой. Девушка отметила, что ее отец, несмотря на демобилизацию, держит связь с побратимами, которые подтверждают эти факты фотографиями и рассказами о систематических задержках горючего, воды и продуктов, которые продолжаются еще с конца августа.

Ситуацию подтвердила и жена одного из военных Анастасия Сильчук, которая опубликовала коллективное обращение воинов к высшему руководству государства. В документе защитники, которые ушли на фронт добровольцами в первые дни большой войны, просят разобраться с "предательскими действиями" на местах. По словам бойцов, посылки с помощью приходят лишь раз в одну-две недели, а объем воды, который иногда сбрасывают на позиции, не превышает 2,5 литров на человека на длительный срок. Зимой солдаты были вынуждены топить снег, чтобы выжить.

Кроме бытовых трудностей, критической остается проблема со связью и медициной. Родственники сообщают, что воины могут оставаться без какой-либо координации на фронте по 3-4 суток подряд.

Более того, даже доставка жизненно необходимых лекарств не осуществляется оперативно, потому что медикаменты привозят только вместе с очередным грузом продуктов. Это коллективное обращение стало толчком к масштабным проверкам и кадровым решениям в командовании бригады и корпуса, о которых ранее отчитывались в Генеральном штабе.

Командира бригады отстранили, а руководителя корпуса уволили с понижением в должности. Новым руководителем 14-й бригады стал полковник Тарас Максимов, а корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов. Новое командование сосредоточилось на исправлении проблем с логистикой, в частности недавно на позиции бойцов наконец доставили груз с продовольствием.

По словам родственников воинов, после огласки ситуация улучшилась и они уже получили первый груз с едой, правда запасы не очень большие.

Также Главнокомандующий ВСУ привлек генерал-майора Михаила Драпатого. Он должен проверить, как обеспечены воины, выполняющие задачи непосредственно на линии соприкосновения. Также в Генштабе подтвердили, что при наличии благоприятных условий будет проведена немедленная эвакуация защитников с отдельных участков. Военные призывают общественность не распространять слухи и непроверенные данные, поскольку любая дезинформация во время расследования играет на руку врагу и его пропаганде.

Тем временем на фронте нестабильная ситуация. Россияне на некоторых направлениях приостановили шутрмы, а на других — резко усилили.