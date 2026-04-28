Полгода на передовых позициях: Мамулашвили о проблеме ротации

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что иностранные добровольцы вынуждены находиться на передовых позициях фронта без ротации более полугода, поскольку они не имеют возможности поехать на отдых домой. По его словам, легионеры воюют с 2014 года и фактически не имеют места для полноценной психологической реабилитации из-за политической ситуации на родине.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал эксклюзивно в эфире Вечір.LIVE.

Мамука Мамулашвили указал на проблему ротаций для иностранных добровольцев

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в эфире рассказал о критической необходимости установления четких сроков пребывания военнослужащих на передовой. Ссылаясь на собственный опыт и опыт своих подчиненных, он отметил, что грузинские добровольцы иногда остаются на позициях более семи месяцев подряд.

"Мы иностранцы, которым некуда дальше идти. У нас нет здесь родственников, куда мы можем поехать, отдохнуть, поехать и отдохнуть. К сожалению, это реальность, с которой сталкиваемся мы, грузины, которые приехали и воюют с 2014 года. Для нас это немного другая тема, потому что мы не можем поехать обратно на родину, на ротацию, отдохнуть с семьей и приехать. Это дополнительный фактор войны для нас и проблема грузинского правительства", - пояснил командир.

Впрочем командир поддержал инициативы по законодательному ограничению сроков пребывания на линии фронта, объяснив, что человеческий ресурс имеет свои пределы.

"Тот, кто был на передовой, кто получил этот опыт, прекрасно понимает, что через какой-то период времени военный становится абсолютно неадекватным, неэффективным как психологически, так и физически",- отметил он.

Мамулашвили отметил, что даже 40 дней, о которых упоминают правозащитники, является слишком большим сроком для мобилизованных лиц без предварительного боевого опыта. По его мнению, критический предел адекватности для новичка на фронте наступает уже после 30 дней непрерывных боев.

Новости.LIVE писали о скандале, который вспыхнул в 14 ОМБр, где бойцы находились на позициях достаточно длительное время без надлежащего снабжения пищей, питьевой воды. Им приходилось голодать, пить дождевую воду, а командование не реагировало на жалобы и просьбы улучшить логистику. После разглашения проблемы в бригаде, были отстранены от должностей командиры 14 ОМБр и десятого армейского корпуса. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично взял на контроль данную ситуацию, было устроено несколько масштабных проверок по всей вертикали власти в армии.

В то же время недавно Офис военного омбудсмена предложил главкому Александру Сырскому сократить или установить четкие сроки, как долго воины могут находиться на передовой. Причиной этого стали жалобы военных, которые поступают уже длительное время, об отсутствии четких норм службы и отдыха.