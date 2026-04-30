Трое раненых на Запорожье: Россия нанесла 1062 удара

Тушение пожара в Запорожской области. Фото: ГСЧС Запорожья

За последние сутки российские войска совершили более тысячи атак на 39 городов и сел Запорожской области, в результате чего трое жителей Запорожского района получили ранения. Захватчики массированно применили авиацию, артиллерию и сотни ударных дронов, вызвав масштабные разрушения частного сектора и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Запорожской ОГА.

Последствия российских обстрелов Запорожской области за сутки

В целом местные власти зафиксировали 32 сообщения о последствиях атак, среди которых повреждения частного жилья, транспортных средств и объектов гражданской инфраструктуры.

Наибольшее количество атак пришлось на использование беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Всего зафиксировано 843 вылета БпЛА, которые атаковали Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Беленькое, Железнодорожное, а также ряд сел, среди которых Степное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное и Святопетровка.

Читайте также:

Кроме того, авиация Российской Федерации нанесла 20 ударов по жилым районам и прилегающим территориям Таврического, Орехова, Заречного, Малой Токмачки, Никольского, Солнечного и других населенных пунктов. В то же время оккупационные войска продолжали использовать артиллерию, осуществив 195 обстрелов.

Под артиллерийским огнем оказались Степногорск, Гуляйполе, Приморское, Новое Запорожье, Варваровка и Еленоконстантиновка. Также задокументировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня, которые были направлены на Степногорск, Малую Токмачку, Горькое и Чаривне. Напряженная ситуация сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, где враг продолжает методично уничтожать гражданскую застройку региона.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, российские войска часто бьют по гражданским объектам в Запорожье. Так недавно под удар попала обычная маршрутка, которая перевозила гражданских.

Также председатель Сумской ОГА Олег Григоров рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE, как живет регион во время войны, почему сбивание дронов гораздо сложнее, чем над столицей и развивается ли город несмотря на боевые действия.