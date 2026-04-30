Оккупанты нанесли удар по Днепру: фоторепортаж с места событий

Главная Новости дня Оккупанты РФ нанесли удар по Днепру: фоторепортаж с места событий

Оккупанты РФ нанесли удар по Днепру: фоторепортаж с места событий

Дата публикации 30 апреля 2026 14:19
Последствия атаки по Днепру 30 апреля. Фото: Новини.LIVE

Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Днепре 30 апреля. В результате взрыва пострадали 15 человек, часть из них госпитализированы

Фото с места событий делится журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.

Последствия удара РФ по Днепру

Наслідки атаки РФ по Дніпру 30 квітня
Последствия обстрела РФ в Днепре. Фото: Новини.LIVE
Російська армія атакувала Дніпро 30 квітня
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Эпицентр удара пришелся на транспортную и жилую инфраструктуру. В результате взрыва полностью уничтожены пассажирский автобус и два легковых автомобиля, а также еще восемь транспортных средств, которые были припаркованы рядом.

РФ атакувала Дніпро 30 квітня
Уничтоженный автобус после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Взрывная волна также повредила близлежащие здания. В частности, известно о разрушении местного магазина и многоквартирного жилого дома.

Російська армія атакувала Дніпро посеред дня 30 квітня
Разрушенное здание в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщали, 30 апреля российские войска атаковали беспилотниками Днепровский район.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в результате удара пострадали по меньшей мере 15 человек, также один человек — погиб.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
