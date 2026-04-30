Оккупанты нанесли удар по Днепру: фоторепортаж с места событий

Оккупанты РФ нанесли удар по Днепру: фоторепортаж с места событий
Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Днепре 30 апреля. В результате взрыва пострадали 15 человек, часть из них госпитализированы
Фото с места событий делится журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук.
Последствия удара РФ по Днепру
Эпицентр удара пришелся на транспортную и жилую инфраструктуру. В результате взрыва полностью уничтожены пассажирский автобус и два легковых автомобиля, а также еще восемь транспортных средств, которые были припаркованы рядом.
Взрывная волна также повредила близлежащие здания. В частности, известно о разрушении местного магазина и многоквартирного жилого дома.
Ранее Новини.LIVE сообщали, 30 апреля российские войска атаковали беспилотниками Днепровский район.
Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в результате удара пострадали по меньшей мере 15 человек, также один человек — погиб.