Головна Новини дня У Дніпрі побільшало постраждалих: фото з місця атаки

У Дніпрі побільшало постраждалих: фото з місця атаки

Дата публікації: 30 квітня 2026 12:01
Наслідки російського удару по Дніпровському районі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Масштаби руйнувань у Дніпровському районі міста після російського обстрілу збільшилися — наразі відомо про п'ятьох поранених та суттєво пошкоджений житловий сектор. Рятувальники вже ліквідували пожежу на місці влучання, де вщент вигоріли автобус і дві автівки, але вибухова хвиля зачепила ще вісім машин, крамницю та багатоповерхівку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Дніпропетровської ОВА. 

Наслідки удару РФ по Дніпру 30 квітня

Згідно з оновленими даними, кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб внаслідок ворожої атаки. Більшість із них потребувала серйозної медичної допомоги, тому чотирьох поранених було оперативно госпіталізовано до лікувальних закладів.

Атака на Дніпро 30 квітня
Пожежа після удару РФ. Фото: Дніпропетровська обласна рада
Вигорілий автобус. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вибух спричинив масштабну пожежу, яку співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій на даний час вже повністю загасили. Епіцентр удару прийшовся на транспортну та житлову інфраструктуру. Вогонь і уламки вщент знищили пасажирський автобус та два легкові автомобілі.

Пошкодження автомобіля від уламків. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, механічних ушкоджень різного ступеня зазнали ще вісім транспортних засобів, припаркованих неподалік. Вибухова хвиля також не оминула прилеглі будівлі. Відомо, що пошкоджено місцевий магазин та житловий багатоквартирний будинок.

Вигорілий автобус. Фото: Дніпропетровська ОВА

Новини.LIVE писали про те, що Росія застосувала в ніч проти 30 квітня понад 200 дронів проти України. Відомо, скільки з них вдалося збити силам ППО.

Росія регулярно атакує Дніпропетровську область. Для атак російські війська використовують різні види зброї. Так 28 квітня стало відомо про кількох травмованих та серйозні руйнування внаслідок ударів.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
