Є постраждалий, понівечене житло: РФ 30 разів вдарила по Дніпропетровщині

Є постраждалий, понівечене житло: РФ 30 разів вдарила по Дніпропетровщині

Дата публікації: 28 квітня 2026 09:37
Гасіння пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих атак поранення дістав чоловік. Російські війська майже три десятки разів обстріляли регіон за допомогою безпілотників та артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину

Під ударом опинилися два райони області, де зафіксовано руйнування житла та інфраструктури.

Найбільше атак зазнав Нікопольський район. Обстріли прийшлися по Нікополю, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.

Під час однієї з атак поранення отримав чоловік. Його госпіталізували, стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Рятувальники на місці влучання. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також під вогнем опинився Криворізький район. Зокрема, удари зафіксовано у Кривому Розі та Зеленодольській громаді. Внаслідок атак виникла пожежа, пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та вантажний автомобіль.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів та фіксують завдані руйнування.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 28 квітня
Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE,  на Сумщині впродовж доби через російські обстріли загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Під ворожим вогнем опинилися близько двадцяти населених пунктів області.

Водночас у Запорізькій області внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей. Окупанти здійснили 614 ударів по десятках населених пунктів.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
