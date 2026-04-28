Головна Новини дня РФ атакувала 19 населених пунктів Сумщини: є загибла і поранені

РФ атакувала 19 населених пунктів Сумщини: є загибла і поранені

Дата публікації: 28 квітня 2026 08:22
РФ атакувала 19 населених пунктів Сумщини: є загибла і поранені
Наслідки атаки на Сумщині. Фото: Нацполіція

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Під вогнем опинилися майже два десятки населених пунктів області.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Новини.LIVE.

Окупанти атакували Сумщину

Як повідомляє поліція, протягом доби обстрілів зазнали 19 населених пунктів Сумської області. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у Шосткинській громаді, де внаслідок ворожого удару загинула жінка.

Армія РФ атакувала Сумську область
Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Водночас у Ямпільськійа громаді російські війська застосували керовані авіаційні бомби. У результаті атаки поранення отримали четверо мирних жителів.

Поліцейські працюють на місцях ударів — документують руйнування, фіксують наслідки обстрілів і збирають докази для подальшого розслідування воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тиждня Росія випустила по Україні майже дві тисячі дронів.

Крім того, стало відомо, що внаслідок російських атак по Донеччині загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.

Реклама

