Головна Новини дня Росіяни атакували Донеччину дронами та авіабомбами: є загиблі

Росіяни атакували Донеччину дронами та авіабомбами: є загиблі

Дата публікації: 27 квітня 2026 13:51
Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Нацполіція

Російські війська упродовж 26 квітня вдарили 1033 рази по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки. В результаті дві людини загинули, ще три зазнали поранень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України. 

Обстріли Донецької області 26 квітня

У поліції розповіли, що росіяни атакували сім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, селище Шабельківка, села Копані, Курицине, Осикове.

В результаті 36 цивільних об'єктів зазнали руйнувань, з них 22 житлові будинки. 

РФ атакувала Донеччину 26 квітня
Пошкоджені будинки внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція
Атака на Донеччину 26 квітня
Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Нацполіція
Удар по Донецькій області 26 квітня
Пошкодження після атаки. Фото: Нацполіція
Обстріл Донецької області
Обстріли Донецької області. Фото: Нацполіція
Атака на Донецьку область
Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: Нацполіція

Відомо, що росіяни завдали дев'ять ударів по Краматорську, зокрема, двома "КАБ-500". Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних осіб, а ще одна отримала поранення. Також пошкоджено два багатоквартирних і 17 приватних будинків, адмінбудівлю, нежитлові приміщення, гараж, об'єкт інфраструктури, та дві цивільні вантажівки.

Ще одна людина постраждала в Дружківці, а у Копанях Покровського району внаслідок влучання FPV-дрона травмовано мирного жителя.

Внаслідок цього поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. 

Як писали Новини.LIVE, раніше у ДПСУ показали удар по Костянтинівці авіабомбами. Ворог фактично стер місто з лиця землі. 

Водночас Володимир Зеленський розповів, що за минулий тиждень РФ випустила по Україні 1900 дронів. Також ворог атакував 60 ракетами різних типів та 1400 керованими авіабомбами. 

Донецька область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
