Росіяни атакували Донеччину дронами та авіабомбами: є загиблі

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Нацполіція

Російські війська упродовж 26 квітня вдарили 1033 рази по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів, з них 22 житлові будинки. В результаті дві людини загинули, ще три зазнали поранень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

Обстріли Донецької області 26 квітня

У поліції розповіли, що росіяни атакували сім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, селище Шабельківка, села Копані, Курицине, Осикове.

Пошкоджені будинки внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Нацполіція

Пошкодження після атаки. Фото: Нацполіція

Обстріли Донецької області. Фото: Нацполіція

Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: Нацполіція

Відомо, що росіяни завдали дев'ять ударів по Краматорську, зокрема, двома "КАБ-500". Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних осіб, а ще одна отримала поранення. Також пошкоджено два багатоквартирних і 17 приватних будинків, адмінбудівлю, нежитлові приміщення, гараж, об'єкт інфраструктури, та дві цивільні вантажівки.

Читайте також:

Ще одна людина постраждала в Дружківці, а у Копанях Покровського району внаслідок влучання FPV-дрона травмовано мирного жителя.

Внаслідок цього поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що за минулий тиждень РФ випустила по Україні 1900 дронів. Також ворог атакував 60 ракетами різних типів та 1400 керованими авіабомбами.