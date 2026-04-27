Россияне атаковали Донецкую область дронами и авиабомбами: есть погибшие

Российские войска в течение 26 апреля ударили 1033 раза по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Разрушениям подверглись 36 гражданских объектов, из них 22 жилых дома. В результате два человека погибли, еще три получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Обстрелы Донецкой области 26 апреля

В полиции рассказали, что россияне атаковали семь населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Славянск, поселок Шабельковка, села Копани, Курицыно, Осиково.

В результате 36 гражданских объектов подверглись разрушениям, из них 22 жилых дома.

Известно, что россияне нанесли девять ударов по Краматорску, в частности, двумя "КАБ-500". В результате обстрелов погибли двое гражданских лиц, а еще один получил ранения. Также повреждены два многоквартирных и 17 частных домов, админздание, нежилые помещения, гараж, объект инфраструктуры, и два гражданских грузовика.

Читайте также:

Еще один человек пострадал в Дружковке, а в Копанях Покровского района в результате попадания FPV-дрона травмирован мирный житель.

В результате полиция и СБУ открыла уголовные производства по ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как писали Новини.LIVE, ранее в ГПСУ показали удар по Константиновке авиабомбами. Враг фактически стер город с лица земли.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине 1900 дронов. Также враг атаковал 60 ракетами различных типов и 1400 управляемыми авиабомбами.