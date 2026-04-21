Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Город-призрак: в ГПСУ показали удар по Константиновке авиабомбами

Город-призрак: в ГПСУ показали удар по Константиновке авиабомбами

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 15:00
Город-призрак: в ГПСУ показали удар по Константиновке авиабомбами
Удар авиабомбами по Константиновке. Фото: ГПСУ

Российские войска ежедневно бьют по Константиновке Донецкой области артиллерией, реактивными системами залпового огня, КАБами и ФАБами. Враг фактически стер город с лица земли.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Государственной пограничной службе и показали момента удара авиабомбами по городу.

Удары РФ по Константиновке

Пограничники-операторы дронов "Феникса" зафиксировали очередной удар по Константиновке тяжелыми авиабомбами. На кадрах видны столбы черного дыма и руины, а уцелевших домов в населенном пунктов уже не осталось.

В ГПСУ отметили, что бойцы фиксируют военные преступления России для того, чтобы враг в будущем не избежал наказания.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ISW писали, что Силы обороны продвинулись под Константиновкой и Дружковкой. В то же время российские войска пытались активизировать наступательные действия на разных участках фронта, однако преимущественно безуспешно.

Читайте также:

Также воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении. ВСУ ликвидировали почти 50 россиян и уничтожили более 20 единиц техники. Враг наступал на мотоциклах и квадроциклах.

Донецкая область обстрелы авиабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации