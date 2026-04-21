Город-призрак: в ГПСУ показали удар по Константиновке авиабомбами

Удар авиабомбами по Константиновке. Фото: ГПСУ

Российские войска ежедневно бьют по Константиновке Донецкой области артиллерией, реактивными системами залпового огня, КАБами и ФАБами. Враг фактически стер город с лица земли.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Государственной пограничной службе и показали момента удара авиабомбами по городу.

Удары РФ по Константиновке

Пограничники-операторы дронов "Феникса" зафиксировали очередной удар по Константиновке тяжелыми авиабомбами. На кадрах видны столбы черного дыма и руины, а уцелевших домов в населенном пунктов уже не осталось.

В ГПСУ отметили, что бойцы фиксируют военные преступления России для того, чтобы враг в будущем не избежал наказания.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ISW писали, что Силы обороны продвинулись под Константиновкой и Дружковкой. В то же время российские войска пытались активизировать наступательные действия на разных участках фронта, однако преимущественно безуспешно.

